आशिक को थी पैसे की जरुरत… शादीशुदा प्रेमिका ने घर में ही डाला डाका, गहने और कैश किया पार

एएसपी ने बताया कि वाहिद का इसराइल के यहां पिछले काफी समय से आना-जाना था। फऱहीन, ईसराइल की पत्नी है। वाहिद अक्सर ईसराइल के घर आता-जाता था। इसी दौरान वाहिद और फऱहीन में प्यार हो गया। अब कुछ दिनों बाद वाहिद को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने इस बारें में फरहीन से बताया। फरहीन ने अपने ही घर में प्यार के खातिर डाका डाल दिया। फरहीन ने घर में रखे दो लाख रुपए और 6 लाख के गहनों पर डाका डाल दिया और यह पैसे अपने प्रेमी वाहिद को दे दिए। पुलिस ने सीसीटीवी और मौका मुआयना के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया।