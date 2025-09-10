Patrika LogoSwitch to English

आशिक को थी पैसे की जरुरत… शादीशुदा प्रेमिका ने घर में ही डाला डाका, गहने और कैश किया पार

प्रेम की खातिर एक प्रेमिका ने अपने ही घर में डाका डाल दिया। प्रेमिका ने प्रेमी को पैसे की जरूरत होने पर अपने ही घर में डाका डाल दिया। गहने और कैश को प्रेमी को दे दिया।

हापुड़

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 10, 2025

हापुड़ : हापुड़ में एक प्रेमिका का गजब का कारनामा सामने आया है। आशिक के ऐशो आराम के लिए प्रेमिका ने अपने घर में ही चोरी कर डाली। प्रेमिका शादीशुदा है उसने अपनी ही ससुराल में चोरी की और यहां से गहने और कैश पार कर दिए।

पत्नी ने प्रेमी के लिए अपने ही घर में 6 लाख रुपए के गहने और दो लाख रुपए का कैश चौरी कर लिया। परिवार वालों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और बताया कि घर में चोरी हो गई है। कुछ ही दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दबोच लिया।

19 अगस्त को हुई थी चोरी

जानकारी के मुताबिक, हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव पिपलैंडा में रहने वाले ईसराइल के घर 19 अगस्त की रात्रि को चोरी हुई थी। चोरी में ईसराइल के मकान से करीब छह लाख रूपये के सोने-चांदी के आभूषण और दो लाख रूपये कैश चोरी हुआ था। घटना की जानकारी ईसराइल ने थाना धौलाना पुलिस को दी, तो पुलिस भी चोरों की तलाश में जुट गई।

वाहिद का था ईसराइल के घर आना-जाना

एएसपी ने बताया कि वाहिद का इसराइल के यहां पिछले काफी समय से आना-जाना था। फऱहीन, ईसराइल की पत्नी है। वाहिद अक्सर ईसराइल के घर आता-जाता था। इसी दौरान वाहिद और फऱहीन में प्यार हो गया। अब कुछ दिनों बाद वाहिद को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने इस बारें में फरहीन से बताया। फरहीन ने अपने ही घर में प्यार के खातिर डाका डाल दिया। फरहीन ने घर में रखे दो लाख रुपए और 6 लाख के गहनों पर डाका डाल दिया और यह पैसे अपने प्रेमी वाहिद को दे दिए। पुलिस ने सीसीटीवी और मौका मुआयना के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया।

फिलहाल, हापुड़ पुलिस ने ईसराइल की पत्नी फरहीन और उसके प्रेमी वाहिद को दबोच लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने छह लाख रूपये के आभूषण और एक लाख 97 हजार 500 रूपये की नकदी भी बरामद कर ली है। दोनों को जेल भेज दिया गया है।

10 Sept 2025 04:06 pm

