Jaggery Price Drop: गुड़ के दाम औंधे मुंह गिरे, किसानों की उम्मीदें टूटी; गन्ने की मेहनत अब लागत भी पूरी नहीं कर पा रही

गुड़ के दामों में भारी गिरावट की प्रमुख वजह इस साल कई राज्यों में गन्ने की अधिक रिकवरी बताई जा रही है। विशेषकर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मिलों को अपेक्षा से अधिक चीनी की रिकवरी मिल रही है। इसके चलते बाजार में गुड़, शक्कर और शीरा तीनों की उपलब्धता बढ़ गई है। जब आपूर्ति अधिक और मांग स्थिर हो, तो दाम गिरने तय हैं और यही इस बार गुड़ बाजार में देखने को मिल रहा है। पश्चिम यूपी में खुद भी इस साल गन्ना उत्पादन बहुत अच्छा है। मौसम अनुकूल रहते हुए न केवल गन्ने का वजन बढ़ा है, बल्कि रिकवरी भी पिछले वर्षों की तुलना में अच्छी मानी जा रही है। इससे गुड़-कोल्हू उद्योग में बनाए जा रहे उत्पादों की बाजार में अधिकता देखने को मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप दाम नीचे आते जा रहे हैं।