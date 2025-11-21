तुम्हारी हत्या कर दूंगी! हापुड़ में प्रिंसिपल की छात्रा को धमकी, मां-पिता से कहा- जाओ, जो करना है कर लो

Principal threatens student in Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा 9वीं की छात्रा को जान से मारने की धमकी देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छात्रा के माता-पिता और भाई जब शिकायत करने कॉलेज पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उन्हें भी धमकाते हुए कहा कि जो करना है कर लो… अगर लड़की दोबारा फील्ड में खड़ी हुई तो इसकी हत्या कर दूंगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।