हापुड़

तुम्हारी हत्या कर दूंगी! हापुड़ में प्रिंसिपल की छात्रा को धमकी, मां-पिता से कहा- जाओ, जो करना है कर लो

Hapur News: हापुड़ में इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा 9वीं की छात्रा को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बाल पकड़कर पिटाई और अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद DIOS ने प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Mohd Danish

Nov 21, 2025

Principal threatens student in Hapur

हापुड़ में प्रिंसिपल की छात्रा को धमकी | AI Generated Image

Principal threatens student in Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा 9वीं की छात्रा को जान से मारने की धमकी देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छात्रा के माता-पिता और भाई जब शिकायत करने कॉलेज पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उन्हें भी धमकाते हुए कहा कि जो करना है कर लो… अगर लड़की दोबारा फील्ड में खड़ी हुई तो इसकी हत्या कर दूंगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

स्कूल से नाम काटने के बाद मचा हड़कंप

गुस्से में प्रिंसिपल ने छात्रा का नाम विद्यालय से काट दिया और परिवार को धमकी देकर बाहर निकाल दिया। परिजनों ने तुरंत पुलिस और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) से शिकायत की। मामले के गंभीर होने पर DIOS ने आरोपी प्रिंसिपल वीना शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जांच शुरू कर दी है।

बाल पकड़कर खींचा और चांटे मारे - छात्रा का आरोप

अर्जुन नगर की रहने वाली 9वीं की छात्रा प्रज्ञा तोमर ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 2:40 बजे छुट्टी के बाद जब वह स्कूल से बाहर निकल रही थी, तभी प्रिंसिपल वीना शर्मा ने पीछे से उसकी चोटी पकड़कर जोर से खींचा। उसके चेहरे पर चांटे मारे और गंदी भाषा का प्रयोग किया। छात्रा ने कहा कि जब मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो प्रिंसिपल ने फिर मारा और बोली नाम काट दूंगी, जान से मार दूंगी।

प्रिंसिपल का पक्ष

प्रिंसिपल वीना शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छुट्टी के बाद छात्रा स्कूल परिसर में खड़ी थी, जबकि छात्राओं को 10 मिनट पहले जाने की अनुमति होती है। उनके अनुसार छात्रा ने अनुशासनहीनता की और जब माता-पिता आए तो पिता नशे की हालत में थे, इसलिए उन्होंने छात्रा का नाम काट दिया।

जांच शुरू, कार्रवाई की तैयारी

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) डॉ. श्वेता पूठिया ने कहा कि प्रिंसिपल द्वारा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और विस्तृत जांच होगी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच चल रही है और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

21 Nov 2025 10:57 pm

21 Nov 2025 10:56 pm

