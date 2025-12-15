15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट; मुनीम को ओवरटेक कर रोका और छीन लिए पैसे

Hapur Robbery News : हापुड़ जिले में पिलखुवा थाना क्षेत्र के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ी लूट की वारदात हुई। बाइक सवार बदमाशों ने मुनीम से करीब 85 लाख रुपए लूट लिए।

less than 1 minute read
Google source verification

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 15, 2025

डॉक्टरों ने बताया मुनीम अजय पाल के सिर और पैर में चोट, PC- X

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिलखुवा थाना क्षेत्र के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ी लूट की वारदात हुई। बाइक सवार दो बदमाशों ने चीनी व्यापारी के मुनीम अजय पाल (42) से 85 लाख रुपये नकद से भरा बैग लूट लिया। बदमाशों ने पहले बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिराया, फिर पीटा और कनपटी पर तमंचा सटाकर धमकाया। सिर पर तमंचे की बट से वार कर वे फरार हो गए।

फुटकर व्यापारियों से कलेक्शन कर लौट रहा था मुनीम

नोएडा के दादरी निवासी अजय पाल घी-तेल और चीनी के बड़े कारोबारी गोपाल के यहां मुनीम का काम करते हैं। अजय पाल ने बताया कि सोमवार को वे बाइक से फुटकर व्यापारियों से पेमेंट कलेक्ट करने निकले थे। करीब 85 लाख रुपये इकट्ठा करने के बाद ऑफिस लौट रहे थे। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचते ही पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने टक्कर मारी, जिससे वे बाइक सहित गिर पड़े।

बदमाशों ने उन्हें जमकर पीटा, कनपटी पर तमंचा सटाया और पिठू बैग छीन लिया। सिर पर वार करने के बाद वे फरार हो गए। पैर में चोट लगने से अजय उनका पीछा नहीं कर सके। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने सिर और पैर में चोट बताई। उनकी हालत स्थिर है।

टीमें गठित, CCTV और सर्विलांस से तलाश

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि लूट की वारदात को गंभीरता से लिया गया है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सर्विलांस के जरिए बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

दिग्गज भाजपा नेता रामविलास वेदांती का निधन, 12 साल की उम्र में आ गए थे अयोध्या, 2 बार सांसद रहे
अयोध्या
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 05:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट; मुनीम को ओवरटेक कर रोका और छीन लिए पैसे

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रेप से बचने के लिए युवती की कर दी हत्या, दंपती गिरफ्तार

representative image
हापुड़

Jaggery Price Drop: गुड़ के दाम औंधे मुंह गिरे, किसानों की उम्मीदें टूटी; गन्ने की मेहनत अब लागत भी पूरी नहीं कर पा रही

पश्चिम यूपी में गुड़ के दामों में 1300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट, गन्ने की अधिक रिकवरी ने बढ़ाई किसानों की चिंता   (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group) 
हापुड़

पुतला जलाने पहुंचे श्मशान, कफन हटाते ही सामने आया 50 लाख का फर्जीवाड़ा; जानिए पूरा प्लान

fake funeral attempted in hapur master plan hatched to repay Rs 50 lakh loan crime news
हापुड़

हापुड़ की चौंकाने वाली घटना: 50 लाख के लिए पुतले का अंतिम संस्कार; कफन में छिपे राज ने पर मचाई सनसनी

hapur fake funeral plastic dummy 50 lakh insurance fraud exposed
हापुड़

तुम्हारी हत्या कर दूंगी! हापुड़ में प्रिंसिपल की छात्रा को धमकी, मां-पिता से कहा- जाओ, जो करना है कर लो

Principal threatens student in Hapur
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.