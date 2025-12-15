हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट; मुनीम को ओवरटेक कर रोका और छीन लिए पैसे

डॉक्टरों ने बताया मुनीम अजय पाल के सिर और पैर में चोट, PC- X
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिलखुवा थाना क्षेत्र के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ी लूट की वारदात हुई। बाइक सवार दो बदमाशों ने चीनी व्यापारी के मुनीम अजय पाल (42) से 85 लाख रुपये नकद से भरा बैग लूट लिया। बदमाशों ने पहले बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिराया, फिर पीटा और कनपटी पर तमंचा सटाकर धमकाया। सिर पर तमंचे की बट से वार कर वे फरार हो गए।
नोएडा के दादरी निवासी अजय पाल घी-तेल और चीनी के बड़े कारोबारी गोपाल के यहां मुनीम का काम करते हैं। अजय पाल ने बताया कि सोमवार को वे बाइक से फुटकर व्यापारियों से पेमेंट कलेक्ट करने निकले थे। करीब 85 लाख रुपये इकट्ठा करने के बाद ऑफिस लौट रहे थे। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचते ही पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने टक्कर मारी, जिससे वे बाइक सहित गिर पड़े।
बदमाशों ने उन्हें जमकर पीटा, कनपटी पर तमंचा सटाया और पिठू बैग छीन लिया। सिर पर वार करने के बाद वे फरार हो गए। पैर में चोट लगने से अजय उनका पीछा नहीं कर सके। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने सिर और पैर में चोट बताई। उनकी हालत स्थिर है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि लूट की वारदात को गंभीरता से लिया गया है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सर्विलांस के जरिए बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
हापुड़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग