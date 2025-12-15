हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट; मुनीम को ओवरटेक कर रोका और छीन लिए पैसे

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिलखुवा थाना क्षेत्र के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ी लूट की वारदात हुई। बाइक सवार दो बदमाशों ने चीनी व्यापारी के मुनीम अजय पाल (42) से 85 लाख रुपये नकद से भरा बैग लूट लिया। बदमाशों ने पहले बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिराया, फिर पीटा और कनपटी पर तमंचा सटाकर धमकाया। सिर पर तमंचे की बट से वार कर वे फरार हो गए।