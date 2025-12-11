11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

बहराइच हिंसा : रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले सरफराज को फांसी की सजा… 9 दोषियों को उम्रकैद

Bahraich Violence Death Sentence : 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 11, 2025

बहराइच हिंसा : रामगोपाल की हत्या के दोषी को फांसी की सजा, PC-X

बहराइच : यूपी में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आज दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसके पिता, दो भाइयों समेत 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई। कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को कुल 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी करार दिया था।

जानें क्या था मामला

बहराइच के महाराजगंज बाजार क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन जुलूस निकल रहा था। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, जिस पर विवाद हो गया। आरोपियों ने गोली मारकर रामगोपाल की हत्या कर दी। इस घटना ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया। इलाके में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुईं।

हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए नामजद आरोपियों समेत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। कई पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया गया।

कोर्ट ने इन 10 को ठहराया दोषी

पुलिस ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने निम्नलिखित 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जीशान उर्फ राज उर्फ साहिर, शोएब खान, ननकऊ, मारूफ को दोषी ठहराया था। वहीं, खुर्शीद, शकील अहमद उर्फ बबलू और मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

रामगोपाल की पत्नी बोली- अब मिला न्याय

फैसले के बाद रामगोपाल के पिता ने अदालत और न्यायपालिका का आभार जताया। उन्होंने कहा, 'हमें न्याय की उम्मीद थी और आज अदालत ने वह दिखाया। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।' मृतक की पत्नी रोली और मां ने सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मां ने रोते हुए कहा, 'मेरे बेटे का पूरा शरीर छलनी कर दिया। नाक, गर्दन, सिर-हर जगह मारा।' हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया।

ये भी पढ़ें

गहरी नींद में मां-बाप के नीचे दबकर हो गई 26 दिन के बच्चे की मौत, दूध पिलाने उठी मां तो निकल पड़ी चीख
अमरोहा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 06:39 pm

Published on:

11 Dec 2025 05:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच हिंसा : रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले सरफराज को फांसी की सजा… 9 दोषियों को उम्रकैद

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहराइच हिंसा में आरोपियों को गुरुवार को सुनाई जाएगी सजा, दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में हुई थी रामगोपाल की नृशंस हत्या

Up news, bahraich
बहराइच

बहराइच हिंसा मामला: रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी करार, 11 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

बहराइच

“विवेचना पर निकले दरोगा सड़क पर खून से लथपथ तड़पते मिले, लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत”

सब इंस्पेक्टर राहुल गुप्ता फाइल फोटो सोर्स विभाग
बहराइच

Bahraich: आधी रात भेड़िए की दस्तक, मां की गोद से चार माह का मासूम गायब, गांव में दहशत

बहराइच में दहशत: घर में घुसा भेड़िया, मां के पास सो रहे चार माह के मासूम को उठा ले गया (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बहराइच

एक साथ पिया शराब, फिर दोस्त ने दोस्त को मार डाला घर छोड़कर हो गया फरार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.