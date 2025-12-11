बहराइच हिंसा : रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले सरफराज को फांसी की सजा… 9 दोषियों को उम्रकैद

बहराइच : यूपी में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आज दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसके पिता, दो भाइयों समेत 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई। कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को कुल 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी करार दिया था।