बहराइच हिंसा मामला: रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी करार, 11 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

पुलिस ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने निम्नलिखित 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जीशान उर्फ राज उर्फ साहिर, शोएब खान, ननकऊ, मारूफ को दोषी ठहराया। वहीं, खुर्शीद, शकील अहमद उर्फ बबलू और मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।