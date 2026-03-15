Bahraich Accident: ड्यूटी पर जा रहे RPF जवान की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर

Bahraich Accident: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार सुबह एक सड़क हादसे में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वह बाइक से अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। यह हादसा रामगांव थाना क्षेत्र के झिंगहा घाट बाईपास के पास हुआ। फखरपुर थाना क्षेत्र के दौहरा गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह (55) आरपीएफ में तैनात थे। रविवार सुबह वह अपने घर से बाइक से जिला मुख्यालय की ओर ड्यूटी पर जा रहे थे।