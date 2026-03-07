प्रेमिका पर शक पड़ा भारी: अधेड़ प्रेमी ने घर पहुंचकर जहर पिया, खुद को चाकू मारा और महिला पर भी किया हमला

लेकिन पिछले कुछ समय से जयराम को शक होने लगा था कि महिला किसी और व्यक्ति से भी संपर्क में है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे जयराम अपने साथ सब्जी काटने वाला चाकू और जहर लेकर सीधे महिला के घर पहुंच गया। उस समय अधिकतर लोग सो रहे थे। घर पहुंचने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लेकिन थोड़ी ही देर में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में आकर जयराम ने महिला के सामने ही जहर पी लिया। इसके बाद उसने चाकू निकालकर खुद पर कई वार कर लिए। यह देखकर घर के लोग और आसपास के ग्रामीण घबरा गए। इसी दौरान उसने गुस्से में महिला पर भी हमला कर दिया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल होने से बच गई।