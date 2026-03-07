7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

प्रेमिका पर शक पड़ा भारी: अधेड़ प्रेमी ने घर पहुंचकर जहर पिया, खुद को चाकू मारा और महिला पर भी किया हमला

बहराइच में प्रेमिका पर शक के चलते अधेड़ प्रेमी ने उसके घर पहुंचकर पहले जहर पी लिया। और फिर खुद को चाकू से घायल कर लिया। इस दौरान महिला पर भी हमला हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधेड़ की प्रेम कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 07, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

बहराइच जिले के मुर्तिहा इलाके में प्रेम संबंध को लेकर चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शक के चलते एक अधेड़ व्यक्ति अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। और पहले जहर पी लिया। फिर खुद को चाकू से घायल कर लिया। इस दौरान उसने महिला पर भी हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई एक अन्य महिला भी जख्मी हो गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बहराइच जिले के मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह एक प्रेम संबंध को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। यहां माधवपुर गांव के मजरा छोटका भिऊरा के रहने वाले 45 वर्षीय जयराम राजभर का इलाके की एक 28 वर्षीय विवाहित महिला के साथ पिछले करीब चार साल से प्रेम संबंध बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत और मुलाकात होती रहती थी।

प्रेमिका पर शक होने के कारण घर पहुंच कर पिया जहर खुद चाकू से किया कई वार

लेकिन पिछले कुछ समय से जयराम को शक होने लगा था कि महिला किसी और व्यक्ति से भी संपर्क में है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे जयराम अपने साथ सब्जी काटने वाला चाकू और जहर लेकर सीधे महिला के घर पहुंच गया। उस समय अधिकतर लोग सो रहे थे। घर पहुंचने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लेकिन थोड़ी ही देर में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में आकर जयराम ने महिला के सामने ही जहर पी लिया। इसके बाद उसने चाकू निकालकर खुद पर कई वार कर लिए। यह देखकर घर के लोग और आसपास के ग्रामीण घबरा गए। इसी दौरान उसने गुस्से में महिला पर भी हमला कर दिया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल होने से बच गई।

प्रेमी की हालत गंभीर मेडिकल कॉलेज रेफर जांच में जुटी पुलिस

शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। बीच-बचाव करने आई एक अन्य महिला भी इस दौरान घायल हो गई। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को मिहींपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद जयराम की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अन्य घायलों का इलाज भी जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / प्रेमिका पर शक पड़ा भारी: अधेड़ प्रेमी ने घर पहुंचकर जहर पिया, खुद को चाकू मारा और महिला पर भी किया हमला

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवती ने फंदा लगाकर दी जान

बहराइच

फोन कर घर से बुलाया… फिर लाठी-डंडों से घेरकर हमला, 21 साल के युवक की पीट-पीटकर मार डाला

घटना की जांच करती पुलिस फोटो से जनरेट AI
बहराइच

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बिच इजरायल में फंसे यूपी के 6000 मजदूर, सायरन बजते ही बंकर में जाते हैं छिप

यूपी के 6,000 मजदूरों को लेकर बढ़ी चिंता
बहराइच

ससुराल से लौटते समय बुझ गए दो घरों के चिराग गड्ढे में गिरी बाइक, दो युवकों की मौत

Accident
बहराइच

“छोटी बहन को मिली बाइक, बड़ी बेटी की चली गई जान?” पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव

मृतका की फाइल फोटो जांच करती पुलिस AI
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.