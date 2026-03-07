शादी के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवती ने फंदा लगाकर दी जान

परिवार वालों का कहना है कि शबनम की शादी कुछ समय पहले तय हुई थी। शादी की तैयारियां भी चल रही थीं। लेकिन इस बीच लेनदेन को लेकर लड़के और लड़की पक्ष के बीच बातचीत ठीक से नहीं बन पा रही थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से शादी टूटने जैसी स्थिति बन गई थी। जिससे युवती काफी परेशान रहने लगी थी। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि शबनम इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने शादी से मना भी किया था। हालांकि असली वजह क्या थी। इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।