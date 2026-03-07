7 मार्च 2026,

शनिवार

बहराइच

शादी के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवती ने फंदा लगाकर दी जान

बहराइच में 19 वर्षीय युवती ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक शादी से पहले लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 07, 2026

बहराइच जिले के फखरपुर इलाके में एक 19 वर्षीय युवती ने घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी शादी तय हुई थी। लेकिन शादी से पहले लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के बुबकापुर गांव के मजरा भिखईपुरवा में शुक्रवार शाम एक दुखद घटना सामने आई। यहां रहने वाली 19 वर्षीय शबनम, बेटी चांद अली, ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिवार के लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वह दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे से लटकी हुई मिली। यह दृश्य देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई और कुछ ही देर में आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए।

शबनम रिश्ते को लेकर बहुत खुश नहीं थी

परिवार वालों का कहना है कि शबनम की शादी कुछ समय पहले तय हुई थी। शादी की तैयारियां भी चल रही थीं। लेकिन इस बीच लेनदेन को लेकर लड़के और लड़की पक्ष के बीच बातचीत ठीक से नहीं बन पा रही थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से शादी टूटने जैसी स्थिति बन गई थी। जिससे युवती काफी परेशान रहने लगी थी। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि शबनम इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने शादी से मना भी किया था। हालांकि असली वजह क्या थी। इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

घटना की सूचना मिलते ही फखरपुर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

07 Mar 2026 11:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / शादी के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवती ने फंदा लगाकर दी जान

