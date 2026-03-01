“मार्च में ही लू जैसे हालात!” यूपी में 38°C पार पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों गर्मी तेजी से बढ़ रही है। खासकर बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में दोपहर की तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालत यह है कि दोपहर के समय लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। और बाहर निकलते समय छतरी, गमछा या कपड़े से सिर ढककर चल रहे हैं। सोमवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा है। इसके अलावा झांसी में 37.9 डिग्री, आगरा में 37.3 डिग्री, उरई में 36.8 डिग्री और प्रयागराज में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया।