शादी में खुशियां बांटने निकले थे ट्रैक्टर- ट्राली से टकराई बाइक…एक की मौत, भाई समेत दो जिंदगी से लड़ रहे जंग

बहराइच जिले के सुजौली थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। तीन युवक खुशी के माहौल में शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। लेकिन रास्ते में हुई दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। विशुनापुर गांव के रहने वाले 20 वर्षीय अमरेश अपने भाई अमर और दोस्त सुधांशु के साथ स्प्लेंडर बाइक से भैसाही गांव में आयोजित एक शादी में जा रहे थे। रात करीब 11 बजे जब उनकी बाइक गिरिजापुरी-सुजौली मार्ग पर जमुनिहा मोड़ के पास मीना रिसॉर्ट के सामने पहुंची। तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अमरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं उसका भाई अमर और दोस्त सुधांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी।