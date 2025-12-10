सीएम योगी के दौरे से पहले अलर्ट मोड में पुलिस, एसएसपी ने दी सख्त हिदायत, बोले- जरा-सी ढिलाई बर्दाश्त नहीं

एसएसपी अनुराग आर्य पूरी सख्ती के मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी समय पर लगना अनिवार्य है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी देर से पहुंचा तो उस पर सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरे, ट्रैफिक रूट और इमरजेंसी प्लान को लेकर अफसरों को अलग-अलग निर्देश दिए गए। पुलिस कप्तान ने साफ कहा कि सीएम के कार्यक्रम के दौरान शहर में सुरक्षा और अनुशासन ही नंबर-1 प्राथमिकता है। किसी भी तरह की कोताही पर कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने मौके पर सुरक्षा इंतजाम का जायजा भी लिया और तैयारी कमजोर दिखने पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार करने को कहा।