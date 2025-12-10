10 दिसंबर 2025,

बरेली

सीएम योगी के दौरे से पहले अलर्ट मोड में पुलिस, एसएसपी ने दी सख्त हिदायत, बोले- जरा-सी ढिलाई बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल गुरुवार प्रस्तावित बरेली दौरे से पहले पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। बुधवार को आईवीआरआई ऑडिटोरियम में एसएसपी अनुराग आर्य ने वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सारे अफसरों और कर्मचारियों को खुला संदेश दिया कि सुरक्षा में लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय समझें।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 10, 2025

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल गुरुवार प्रस्तावित बरेली दौरे से पहले पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। बुधवार को आईवीआरआई ऑडिटोरियम में एसएसपी अनुराग आर्य ने वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सारे अफसरों और कर्मचारियों को खुला संदेश दिया कि सुरक्षा में लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय समझें।

एसएसपी अनुराग आर्य पूरी सख्ती के मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी समय पर लगना अनिवार्य है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी देर से पहुंचा तो उस पर सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरे, ट्रैफिक रूट और इमरजेंसी प्लान को लेकर अफसरों को अलग-अलग निर्देश दिए गए। पुलिस कप्तान ने साफ कहा कि सीएम के कार्यक्रम के दौरान शहर में सुरक्षा और अनुशासन ही नंबर-1 प्राथमिकता है। किसी भी तरह की कोताही पर कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने मौके पर सुरक्षा इंतजाम का जायजा भी लिया और तैयारी कमजोर दिखने पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार करने को कहा।

ब्रीफिंग में एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र, एसपी ग्रामीण (शाहजहांपुर) दीक्षा अरुण, एसपी पीलीभीत विक्रम दहिया समेत शहर और देहात के सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। पुलिस विभाग ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान बरेली पूरी तरह सुरक्षा कवच में रहेगा। प्रशासन और पुलिस दोनों मोर्चों पर तैयारी तेज कर दी गई है। शहर भर में सुरक्षा-व्यवस्था, रूट डायवर्जन और भीड़ प्रबंधन की प्लानिंग पहले ही लागू कर दी गई है।

