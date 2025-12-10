12वीं फेल निकला नशा किंग, 6.50 लाख की अफीम के साथ पकड़ा गया, दो फरार, बरेली में बनाया था सप्लाई का हेड ऑफिस

बरेली। नशा माफिया के खिलाफ बरेली पुलिस की दबिश लगातार जारी है। मंगलवार देर रात बारादरी पुलिस ने एक बड़े नशा नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 261 ग्राम अफीम के साथ एक शातिर सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई अफीम की अंतरराष्ट्रीय कीमत 6.50 लाख रुपये बताई जा रही है।
गिरफ्तार प्रमोद मिश्रा ने खुलासा किया कि वह सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है, लेकिन झारखंड से अफीम खरीदकर बरेली में बड़ी सप्लाई करता है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने साथियों आकाश और धर्मेंद्र के साथ मिलकर बरेली में नशे की सप्लाई चेन चला रहा था। मंगलवार रात यह गैंग डिलीवरी पर निकला था, तभी बारादरी पुलिस ने घेराबंदी कर दी।
अचानक दबिश पड़ने पर प्रमोद पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन उसके दोनों साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। जांच में सामने आया कि प्रमोद कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि पुराना क्रिमिनल है। उसके खिलाफ पहले भी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस मान रही है कि यह गैंग बरेली में नशे की बड़ी खेप पहुंचाता था और शहर को नशा मार्केट बनाने की साजिश चल रही थी।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय, प्रभारी चौकी कुशलपाल सिंह, हे0कां0 लोकेन्द्र सिंह, कां0 संदीप कुमार, सिद्धांत चौधरी और आदित्य कुमार शामिल रहे। टीम ने रात में ही ऑपरेशन चलाकर तस्कर को दबोचा। पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि झारखंड से अफीम कौन सप्लाई कर रहा था और बरेली में इस नेटवर्क का बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। माना जा रहा है कि शहर में बैठे सप्लायर गंगाजल रोड, फतेहगंज, और झाड़ियों वाले रास्तों से नशे की सप्लाई चेन चलाते रहे हैं।
