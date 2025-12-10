12वीं फेल निकला नशा किंग, 6.50 लाख की अफीम के साथ पकड़ा गया, दो फरार, बरेली में बनाया था सप्लाई का हेड ऑफिस

गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय, प्रभारी चौकी कुशलपाल सिंह, हे0कां0 लोकेन्द्र सिंह, कां0 संदीप कुमार, सिद्धांत चौधरी और आदित्य कुमार शामिल रहे। टीम ने रात में ही ऑपरेशन चलाकर तस्कर को दबोचा। पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि झारखंड से अफीम कौन सप्लाई कर रहा था और बरेली में इस नेटवर्क का बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। माना जा रहा है कि शहर में बैठे सप्लायर गंगाजल रोड, फतेहगंज, और झाड़ियों वाले रास्तों से नशे की सप्लाई चेन चलाते रहे हैं।