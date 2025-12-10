10 December 2025,

Wednesday

बरेली

गोकशी, शस्त्र फैक्ट्री, ड्रग, हत्या और चोरी के 20 आरोपी पर सर्जिकल स्ट्राइक, एसएसपी ने खोल दी हिस्ट्रीशीट

जिले के अपराध जगत पर अब सीधी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसएसपी अनुराग आर्य ने हत्या, अवैध शस्त्र फैक्ट्री, गोकशी, ड्रग तस्करी और चोरी जैसे संगीन मामलों में लिप्त 20 शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से माफिया सरगनाओं और उनके गिरोहों में हड़कंप मचा है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 10, 2025

बरेली। जिले के अपराध जगत पर अब सीधी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसएसपी अनुराग आर्य ने हत्या, अवैध शस्त्र फैक्ट्री, गोकशी, ड्रग तस्करी और चोरी जैसे संगीन मामलों में लिप्त 20 शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से माफिया सरगनाओं और उनके गिरोहों में हड़कंप मचा है।

अपराधियों पर कसा शिकंजा

सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से कई थानों में सक्रिय इन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। थानों और सर्विलांस टीम की रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने आदेश जारी किए और तुरंत हिस्ट्री खोलने के निर्देश दिए। पुलिस का साफ आदेश है कि अपराध करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों पर रियल-टाइम निगरानी रखी जाएगी। थानों, चौकियों और सर्विलांस यूनिट को सक्रिय मोड पर कर दिया गया है। फोन लोकेशन, मूवमेंट और पुराने नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है।

इन आरोपियों की खोली गई हिस्ट्रीशीट

भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कालीनगर निवासी मोहम्मद शब्बीर पुत्र फारूक, सैदपुर निवासी मुस्तकीम पुत्र मोहम्मद शफी, अंबरपुर निवासी इकबाल पुत्र याकूब, घूरसमसपुर निवासी अमरपाल पुत्र तोताराम, उदयपुर बन्नोजान निवासी आजम पुत्र नन्हे शाह, पडरी खालसा निवासी रमेश कश्यप पुत्र रामलाल, चौधरी पट्टी निवासी रमेश कुमार पुत्र दयाराम, घूरसमस्तपुर निवासी सर्वेश पुत्र तोताराम, दौरा टांडा निवासी नईम अहमद उर्फ नाहिद पुत्र रियाज उद्दीन, हाफिजगंज के सेंथल निवासी महमूद पुत्र याकूब, नवाबगंज के प्रभात नगर निवासी गौरव पुत्र शिवकुमार, बहेड़ी के मुरारपुर निवासी राजपाल पुत्र रमनलाल, इस्लामनगर के मोहम्मद इब्राहिम पुत्र नसीम, खगाई नगर निवासी पवन सिंह पुत्र डूंगर लाल, मिती डाडी निवासी जुनैद पुत्र मशीत, नारायण नगला निवासी जाकिर पुत्र लईक अहमद, मंडलपुर निवासी बासिफ खान पुत्र वाहिद खान, जोखनपुर निवासी जलीस अहमद पुत्र अनवार, अकबराबाद निवासी नासिर खान पुत्र स्वर्गीय सफी रजा खां, सिली जागीर निवासी शाहिद पुत्र सल्लन की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

Updated on:

10 Dec 2025 07:26 pm

Published on:

10 Dec 2025 07:25 pm

