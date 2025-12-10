गोकशी, शस्त्र फैक्ट्री, ड्रग, हत्या और चोरी के 20 आरोपी पर सर्जिकल स्ट्राइक, एसएसपी ने खोल दी हिस्ट्रीशीट

भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कालीनगर निवासी मोहम्मद शब्बीर पुत्र फारूक, सैदपुर निवासी मुस्तकीम पुत्र मोहम्मद शफी, अंबरपुर निवासी इकबाल पुत्र याकूब, घूरसमसपुर निवासी अमरपाल पुत्र तोताराम, उदयपुर बन्नोजान निवासी आजम पुत्र नन्हे शाह, पडरी खालसा निवासी रमेश कश्यप पुत्र रामलाल, चौधरी पट्टी निवासी रमेश कुमार पुत्र दयाराम, घूरसमस्तपुर निवासी सर्वेश पुत्र तोताराम, दौरा टांडा निवासी नईम अहमद उर्फ नाहिद पुत्र रियाज उद्दीन, हाफिजगंज के सेंथल निवासी महमूद पुत्र याकूब, नवाबगंज के प्रभात नगर निवासी गौरव पुत्र शिवकुमार, बहेड़ी के मुरारपुर निवासी राजपाल पुत्र रमनलाल, इस्लामनगर के मोहम्मद इब्राहिम पुत्र नसीम, खगाई नगर निवासी पवन सिंह पुत्र डूंगर लाल, मिती डाडी निवासी जुनैद पुत्र मशीत, नारायण नगला निवासी जाकिर पुत्र लईक अहमद, मंडलपुर निवासी बासिफ खान पुत्र वाहिद खान, जोखनपुर निवासी जलीस अहमद पुत्र अनवार, अकबराबाद निवासी नासिर खान पुत्र स्वर्गीय सफी रजा खां, सिली जागीर निवासी शाहिद पुत्र सल्लन की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।