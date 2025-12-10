10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

थानों को डीआईजी की दो-टूक, बोले- महिला सुरक्षा में लापरवाही मिली तो थानेदारों पर गिरेगी गाज

मिशन शक्ति 5.0 को कागज़ों से निकालकर जमीन पर मजबूत बनाने के लिए बुधवार को बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने चारों जिलों बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत के मिशन शक्ति केंद्रों की कड़ी समीक्षा की। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों और शिकायतों पर कार्रवाई का पूरा लेखा-जोखा खंगाला गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 10, 2025

बरेली। मिशन शक्ति 5.0 को कागज़ों से निकालकर जमीन पर मजबूत बनाने के लिए बुधवार को बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने चारों जिलों बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत के मिशन शक्ति केंद्रों की कड़ी समीक्षा की। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों और शिकायतों पर कार्रवाई का पूरा लेखा-जोखा खंगाला गया। कई थानों को सख्त निर्देश देते हुए डीआईजी ने साफ चेतावनी दी कि महिला शिकायतों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

समीक्षा के दौरान डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि मिशन शक्ति सेंटर में बैठने वाले पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता महिला की बात पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुनें। उन्होंने दो-टूक कहा किसी भी शिकायत को लंबित मत छोड़ो, तुरंत फैसला दो। शिकायत टलने पर कार्रवाई तय है। डीआईजी ने पाया कि कई जगह रजिस्टरों में विवरण अधूरा है। इस पर आगाह करते हुए उन्होंने कहा शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का पूरा ब्यौरा दर्ज हो, और समाधान के बाद की गई कार्रवाई पर थाना प्रभारी खुद हस्ताक्षर करके अपनी टिप्पणी दर्ज करें।

हर शिकायत पर फीडबैक अनिवार्य

डीआईजी ने आदेश दिया कि समस्या का निस्तारण होने के बाद महिला को फोन करके फीडबैक जरूर लिया जाए। यानी अब सिर्फ कागज़ी कार्रवाई नहीं चलेगी, पुलिस को सुनिश्चित करना होगा कि महिला संतुष्ट है या नहीं। थाना क्षेत्र में भ्रमणशील टीमों का दैनिक पर्यवेक्षण करने का निर्देश देते हुए डीआईजी ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर फील्ड में सक्रियता ही मिशन शक्ति की असली सफलता है।

महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस, तुरंत कार्रवाई

समीक्षा में डीआईजी ने कहा कि महिला अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी और सख्त धाराएं लागू की जाएं। किसी भी आरोपी को ढील दी गई तो जिम्मेदारी थाने की होगी। थानों को निर्देश दिया गया कि हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा कानून और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव, मोहल्लों और स्कूलों तक पहुंचाई जाए। डीआईजी ने साफ कहा कि मिशन शक्ति सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, जरूरत पड़े तो अन्य विभागों को भी शामिल किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 08:39 pm

Published on:

10 Dec 2025 08:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / थानों को डीआईजी की दो-टूक, बोले- महिला सुरक्षा में लापरवाही मिली तो थानेदारों पर गिरेगी गाज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

12वीं फेल निकला नशा किंग, 6.50 लाख की अफीम के साथ पकड़ा गया, दो फरार, बरेली में बनाया था सप्लाई का हेड ऑफिस

बरेली

गोकशी, शस्त्र फैक्ट्री, ड्रग, हत्या और चोरी के 20 आरोपी पर सर्जिकल स्ट्राइक, एसएसपी ने खोल दी हिस्ट्रीशीट

बरेली

केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा आरोप… कांग्रेस ने वोट चोरी कर नेहरू को PM और इंदिरा को बनाया था सांसद

बरेली

कासगंज से लाकर बरेली की गलियों में जहर घोल रहा था भूरा, ढाई लाख की खेप के साथ पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

बरेली

सड़क पर मनमानी की तो गया लाइसेंस… बरेली आरटीओ ने 11 महीनों में 153 ड्राइवरों पर गिराई गाज, लाइसेंस हुए सस्पेंड

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.