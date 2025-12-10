थानों को डीआईजी की दो-टूक, बोले- महिला सुरक्षा में लापरवाही मिली तो थानेदारों पर गिरेगी गाज

समीक्षा के दौरान डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि मिशन शक्ति सेंटर में बैठने वाले पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता महिला की बात पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुनें। उन्होंने दो-टूक कहा किसी भी शिकायत को लंबित मत छोड़ो, तुरंत फैसला दो। शिकायत टलने पर कार्रवाई तय है। डीआईजी ने पाया कि कई जगह रजिस्टरों में विवरण अधूरा है। इस पर आगाह करते हुए उन्होंने कहा शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का पूरा ब्यौरा दर्ज हो, और समाधान के बाद की गई कार्रवाई पर थाना प्रभारी खुद हस्ताक्षर करके अपनी टिप्पणी दर्ज करें।