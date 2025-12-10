केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा आरोप… कांग्रेस ने वोट चोरी कर नेहरू को PM और इंदिरा को बनाया था सांसद

मौर्य ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा अब परिवारवाद खत्म होगा। जो जनता की सेवा करेगा वही राजनीति में रहेगा, बाकी सबको राजनीति छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि राजनीति का अपराधीकरण सपा ने किया, और उसे खत्म करने का काम भाजपा कर रही है। एसआईआर मुद्दे पर कहा सपा और कांग्रेस अंदर हिस्सा ले रहे हैं और बाहर विरोध कर रहे हैं। यही इनकी असली राजनीति है।