गंगाशील अस्पताल को नगर निगम का अल्टीमेटम, फुटपाथ कब्जा 5 दिन में हटाओ, वरना होगी एफआईआर

गंगाशील अस्पताल
बरेली। डीडीपुरम रोड पर गंगाशील अस्पताल की मनमानी अब नगर निगम के निशाने पर आ गई है। सीएम ग्रिड फेज-1 के काम में रोड़ा डालने और फुटपाथ कब्जाने के आरोप में निगम ने अस्पताल को सख्त नोटिस थमा दिया है। साफ चेतावनी पांच दिन में कब्जा हटाओ, वरना सीधा मुकदमा और कानूनी कार्रवाई झेलो।
अस्पताल के बाहर वर्षों से चल रही अवैध पार्किंग अब पैदल यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। खुद निगम की टीम ने मौके पर जाकर देखा कि फुटपाथ को पार्किंग अड्डे में बदल दिया गया है, जिससे सड़क संकरी हो गई और जाम व दुर्घटना की आशंका लगातार बढ़ रही है। नगर निगम का निर्देश है, अवधि खत्म होते ही कब्जा हटाकर जियोटैग फोटोग्राफ जमा किए जाएं, ताकि कार्रवाई का सबूत दर्ज हो सके।
एक्सईएन राजीव कुमार राठी के मुताबिक निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने पैदल मार्ग पर वाहनों की पार्किंग खड़ी कर दी है। इसका सीधा असर राहगीरों, बच्चों, महिलाओं और मरीजों पर पड़ रहा है। निगम ने आदेश जारी कर कहा है कि फुटपाथ से अवैध पार्किंग हटाओ और मार्ग को पूर्व स्थिति में लाओ और कार्रवाई का प्रमाण फोटो के रूप में जमा करो, नहीं हटाया तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
स्थानीय लोगों की शिकायत ने निगम की नींद तोड़ी है। लोगों का कहना है कि सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, रास्ता लगातार जाम रहता है और पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। शिकायतकर्ताओं का आरोप अस्पताल को सुविधा चाहिए पर जनता जाए भाड़ में, सड़क, सुरक्षा और योजनाओं में रोड़ा डालने वालों पर अब कड़ा एक्शन लिया जाए।
