गंगाशील अस्पताल को नगर निगम का अल्टीमेटम, फुटपाथ कब्जा 5 दिन में हटाओ, वरना होगी एफआईआर

अस्पताल के बाहर वर्षों से चल रही अवैध पार्किंग अब पैदल यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। खुद निगम की टीम ने मौके पर जाकर देखा कि फुटपाथ को पार्किंग अड्डे में बदल दिया गया है, जिससे सड़क संकरी हो गई और जाम व दुर्घटना की आशंका लगातार बढ़ रही है। नगर निगम का निर्देश है, अवधि खत्म होते ही कब्जा हटाकर जियोटैग फोटोग्राफ जमा किए जाएं, ताकि कार्रवाई का सबूत दर्ज हो सके।