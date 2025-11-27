हापुड़ की चौंकाने वाली घटना: 50 लाख के लिए पुतले का अंतिम संस्कार; कफन में छिपे राज ने पर मचाई सनसनी

Fake funeral plastic dummy in Hapur: हापुड़ के ब्रजघाट श्मशान घाट पर गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब चार युवक HR नंबर की i-20 कार से एक चादर में लिपटा हुआ कथित शव लेकर पहुंचे। उन्होंने बिना चादर हटाए चिता सजाने को कहा और शव को सीधे चिता पर लिटा दिया। वहां मौजूद लोगों को यह प्रक्रिया सामान्य से अलग लगी, जिससे शक बढ़ा। जब श्मशान कर्मियों ने चादर हटाने का दबाव बनाया, तो अंदर से असली शव के बजाय एक प्लास्टिक का पुतला मिला।