UP Weather: ठंडी हवाओं से कांपा यूपी, भारी कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 27 से 30 नवंबर तक हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। 1 दिसंबर को मौसम साफ लेकिन शुष्क रहेगा, वहीं 2 दिसंबर से फिर हल्के से मध्यम कोहरे की वापसी का अनुमान जताया गया है। वर्तमान में कोई सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, लेकिन पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाएं रात का तापमान गिरा रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2°C की हल्की बढ़ोतरी संभव है, जिससे रात की ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिन में सर्द हवाओं का असर बना रहेगा।