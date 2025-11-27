UP Weather: ठंडी हवाओं से कांपा यूपी, भारी कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

UP Weather: ठंडी हवाओं से कांपा यूपी : Image Source - Pinterest
UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर शुरू हो गया है। दिसंबर का महीना आने से पहले ही ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। कई जिलों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो रही है और न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। कानपुर इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन चुका है, जहां पारा 7.2°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा लेकिन ठंड की तीव्रता में कमी की संभावना कम है।
गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहर हल्के से मध्यम कोहरे की मोटी चादर में लिपटे नजर आए। बिजनौर, अमरोहा, आगरा, अयोध्या, रामपुर, संभल, वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़, जौनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, कानपुर, कौशांबी, रायबरेली, बिजनौर, पीलीभीत, मुरादाबाद, गाजीपुर और मथुरा जैसे जिलों में सुबह-सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। कई इलाकों में यह अंदेशा भी जताया गया है कि कोहरा छंटने के बाद भी दिनभर हल्की धुंध बनी रह सकती है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 27 से 30 नवंबर तक हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। 1 दिसंबर को मौसम साफ लेकिन शुष्क रहेगा, वहीं 2 दिसंबर से फिर हल्के से मध्यम कोहरे की वापसी का अनुमान जताया गया है। वर्तमान में कोई सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, लेकिन पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाएं रात का तापमान गिरा रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2°C की हल्की बढ़ोतरी संभव है, जिससे रात की ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिन में सर्द हवाओं का असर बना रहेगा।
इस समय यूपी में सबसे ठंडी रात कानपुर में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 7.2°C रहा। इसके अलावा बाराबंकी में 7.5°C, अलीगढ़ में 7.6°C, मुजफ्फरनगर में 7.9°C, मेरठ में 8.1°C और बुलंदशहर में 8.5°C तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी लखनऊ भी ठंड से अछूती नहीं रही; यहां न्यूनतम तापमान 10°C और अधिकतम 26.4°C दर्ज हुआ। वहीं नजीबाबाद में अधिकतम तापमान सिर्फ 23°C तक ही पहुंच पाया, जो कई शहरों की तुलना में बेहद कम है।
आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम और अधिक शुष्क हो सकता है। बर्फीली हवाएं रात में और असर दिखाएंगी, जिससे सुबह के समय धुंध और विजिबिलिटी की समस्या बढ़ सकती है। वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में तापमान और नीचे जाने की संभावना है। फिलहाल लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़ों का उपयोग करने और अचानक मौसम बदलने से बचने की सलाह दी गई है।
