प्यार की सारी हदें पार! BF-GF ने कमरे में बनाया ऐसा वीडियो, वायरल होते ही परिवारवालों ने करा दिया निकाह

दरअसल, मुरादाबाद के मूंढापांडे थाने से एक लड़का और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़की कहते हुए नजर आ रही है कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके रहना चाहती है। लड़का भी लड़की के साथ र उसकी इच्छा के अनुसार रहना चाहता है। दोनों ही बालिग हैं और एक धर्म के बताए जा रहे हैं। वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। वीडियो को देखने के बाद लड़का-लड़की के परिवार के लोगों ने आपसी सहमति से दोनों का निकाह करा दिया। निकाह के बाद युवती अपने पति के साथ ससुराल चली गई।