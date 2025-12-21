प्यार की सारी हदें पार! BF-GF ने कमरे में बनाया ऐसा वीडियो, वायरल होते ही परिवारवालों ने करा दिया निकाह

यूपी में कपल का वीडियो वायरल Source- X
मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद के एक प्रेमी कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लोग मांग-मांग कर देख रहे हैं। वीडियो को लेकर पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। वायरल वीडियो एक कमरे का है, जो 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। दरअसल, मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना इलाके में एक कपल रहता है, जो एक-दूसरे से बहुत प्यार करता है। वायरल वीडियो को देखने के बाद दोनों के परिवार को आपसी सहमति से उनका निकाह कराना पड़ा।
दरअसल, मुरादाबाद के मूंढापांडे थाने से एक लड़का और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़की कहते हुए नजर आ रही है कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके रहना चाहती है। लड़का भी लड़की के साथ र उसकी इच्छा के अनुसार रहना चाहता है। दोनों ही बालिग हैं और एक धर्म के बताए जा रहे हैं। वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। वीडियो को देखने के बाद लड़का-लड़की के परिवार के लोगों ने आपसी सहमति से दोनों का निकाह करा दिया। निकाह के बाद युवती अपने पति के साथ ससुराल चली गई।
लड़की के परिवार को पहले यह लगा कि उनकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगाया गया है, लेकिन वीडियो के देखने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ भागी है। दोनों की निकाह होने के बाद इलाके में खुशी की लहर है। वीडियो को देखने के सामाजिक विवाद से बचने के लिए दोनों के परिवार ने उनकी शादी कराने की सोची, जिसके बाद मौलवियों और बड़े लोगों के मौजूदगी में दोनों का निकाह कराया गया।
दोनों के बीच काफी समय से प्यार था। युवक पास के ही बाजार में कपड़े की दुकान पर काम करता है, जहां उसकी जान-पहचान युवती से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों एक-दूसरे साथ समय बिताने लगे। जिसके बाद दोनों को एक-दूसरे प्यार हो गया। दोनों ने अपने परिवार से रिश्ते की बात छुपाई रही, लेकिन अब वो दोनों साथ हैं। यह प्रेम कहानी इलाके में फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग