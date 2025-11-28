पुतला जलाने पहुंचे श्मशान, कफन हटाते ही सामने आया 50 लाख का फर्जीवाड़ा; जानिए पूरा प्लान

सूत्रों की माने तो उनके 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। सर्कल ऑफिसर स्तुति सिंह ने कहा कि दिल्ली के रहने वाले कमल सोमानी पर 50 लाख रुपये का लोन था। सिंह ने कहा, "लोन चुकाने के लिए आरोपी ने एक साल पहले अपने कर्मचारी अंशुल कुमार के नाम पर अपनी जानकारी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी।" आरोपी लोन चुकाने के लिए अपने कर्मचारी के नाम पर डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहता था। मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है।