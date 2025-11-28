Patrika LogoSwitch to English

मिर्जापुर

स्पीड में थी कार… पहले 2 को रौंदा और फिर ट्रक से हुई टक्कर; सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Road Accident: सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्पीड में दौड़ रही कार की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे की 2 वजह सामने आई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Harshul Mehra

Nov 28, 2025

big breaking 4 died in mirzapur road accident including father and son

मिर्जापुर सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। फोटो सोर्स-AI

Road Accident: मिर्जापुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-बेटे समेत 4 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार पहले सड़क पर खड़े 2 लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ी और फिर हाईवे पर खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। साथ ही करीब 50 मीटर तक उसके टुकड़े बिखर गए।

मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे पिता-बेटे को बाहर निकाला। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों का नाम बाबूलाल (55) और अनुराग (22) बताया जा रहा है। दोनों प्रयागराज की सोरांव तहसील के दाउलकपुर गांव के रहने वाले थे और प्रयागराज से वाराणसी जा रहे थे।

मिर्जापुर सड़क हादसे में 4 की मौत

ये भीषण सड़क हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे कछवा थाना क्षेत्र के कटका गोदाम के पास हुआ। शुरुआती जांच में हादसे की 2 संभावित वजहें सामने आई हैं। कोहरा और झपकी लगना। पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार तेज थी और कम विजिबिलिटी की वजह से चालक सड़क पर खड़े 2 लोगों को नहीं देख पाया। कार से रौंदे गए दोनों लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

28 Nov 2025 09:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / स्पीड में थी कार… पहले 2 को रौंदा और फिर ट्रक से हुई टक्कर; सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत

