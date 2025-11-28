स्पीड में थी कार… पहले 2 को रौंदा और फिर ट्रक से हुई टक्कर; सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत

ये भीषण सड़क हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे कछवा थाना क्षेत्र के कटका गोदाम के पास हुआ। शुरुआती जांच में हादसे की 2 संभावित वजहें सामने आई हैं। कोहरा और झपकी लगना। पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार तेज थी और कम विजिबिलिटी की वजह से चालक सड़क पर खड़े 2 लोगों को नहीं देख पाया। कार से रौंदे गए दोनों लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।