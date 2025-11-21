मिर्जापुर के 3 मजदूर उबलते मटेरियल में जिंदा खाक: सीमेंट फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, पहली ही शिफ्ट में मौत

मिर्जापुर के 3 मजदूर उबलते मटेरियल में जिंदा खाक: AI Generated Image
Mirzapur workers burnt alive cement factory: राजस्थान के ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में कार्यरत तीन मजदूर 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए मटेरियल की चपेट में आकर जिंदा जल गए। हादसा इतना भयावह था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्लीन सेक्शन में तापमान हमेशा बेहद गर्म रहता है, जिससे किसी भी दुर्घटना में जान बचाने का मौका लगभग नामुमकिन हो जाता है।
मृतकों की पहचान अजय कुमार (21) पुत्र वंश नारायण, पप्पू कुमार (25) पुत्र दुर्गा कुमार और गोविंद मौर्या (22) के रूप में हुई है। तीनों मजदूर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के निवासी थे। इनमें से अजय और गोविंद अपने पहले ही दिन फैक्ट्री में काम करने आए थे, जबकि पप्पू पिछले एक महीने से वहीं कार्यरत था। यह जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मृतकों के कई परिजन भी इसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिन्होंने शव सौंपने की मांग करते हुए जमकर विरोध किया। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस तुरंत सक्रिय नहीं हुई। औपचारिकताओं में देरी के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिला।
