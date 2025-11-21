मिर्जापुर के 3 मजदूर उबलते मटेरियल में जिंदा खाक: सीमेंट फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, पहली ही शिफ्ट में मौत

Mirzapur workers burnt alive cement factory: राजस्थान के ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में कार्यरत तीन मजदूर 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए मटेरियल की चपेट में आकर जिंदा जल गए। हादसा इतना भयावह था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्लीन सेक्शन में तापमान हमेशा बेहद गर्म रहता है, जिससे किसी भी दुर्घटना में जान बचाने का मौका लगभग नामुमकिन हो जाता है।