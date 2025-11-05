Patrika LogoSwitch to English

मिर्जापुर में ट्रेन से कटे 8 श्रद्धालु, कार्तिक स्नान के लिए जाते समय कालका एक्सप्रेस की चपेट में आए

Mirjapur News: मिर्जापुर के चुनार जंक्शन पर बड़ा हादसा, कालका मेल से कटे 8 श्रद्धालु, सभी जा रहे थे कार्तिक पूर्णिमा स्नान को

मिर्जापुर

image

Abhishek Singh

Nov 05, 2025

Mirzapur News

Mirzapur news, Pc: Patrika

Mirzapur Rail Accident: मिर्जापुर जिले के चुनार जंक्शन पर बुधवार की सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। गोमो–प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरने के बाद लाइन पार करते समय छह यात्रियों की कालका मेल की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा सुबह करीब सवा नौ बजे हुआ।

सभी श्रद्धालु स्नान के लिए जा रहे थे

जानकारी के अनुसार, सभी यात्री दक्षिणांचल से गंगा स्नान के लिए आए थे। ट्रेन से उतरने के बाद वे गलत दिशा से रेल लाइन पार कर रहे थे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर तीन से गुजर रही कालका मेल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि शवों के चिथड़े उड़ गए।

घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। शवों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

खबर अपडेट की जा रही है....

मां विन्ध्यवासिनी मंदिर विन्ध्याचल मिर्जापुर

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

