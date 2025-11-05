मिर्जापुर में ट्रेन से कटे 8 श्रद्धालु, कार्तिक स्नान के लिए जाते समय कालका एक्सप्रेस की चपेट में आए

Mirzapur news, Pc: Patrika
Mirzapur Rail Accident: मिर्जापुर जिले के चुनार जंक्शन पर बुधवार की सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। गोमो–प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरने के बाद लाइन पार करते समय छह यात्रियों की कालका मेल की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा सुबह करीब सवा नौ बजे हुआ।
जानकारी के अनुसार, सभी यात्री दक्षिणांचल से गंगा स्नान के लिए आए थे। ट्रेन से उतरने के बाद वे गलत दिशा से रेल लाइन पार कर रहे थे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर तीन से गुजर रही कालका मेल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि शवों के चिथड़े उड़ गए।
घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। शवों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
खबर अपडेट की जा रही है....
