हेलो.. दीदी और बुआ कट गईं…’17 साल की लड़की की कांपती आवाज, 6 लोगों के लिए काल बनी ‘कालका’

Mirzapur Train Accident: मिर्जापुर में कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें दो बहनें हैं। हादसा सुबह 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ।

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Aman Pandey

Nov 05, 2025

Mirzapur Train Accident

मिर्जापुर में कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत हो गई है। PC: trainwalebhaiya 'X'

सुबह 9:30 बजे का वक्त था। कार्तिक पूर्णिमा की वजह से चुनार रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। चोपन से आने वाली पैसेंजर ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, यात्रियों में उतरने की होड़ मच गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय दूसरी तरफ ट्रैक की ओर कूद गए।

तभी सामने वाले ट्रैक पर कालका एक्सप्रेस आ गई। स्टॉपेज नहीं होने की वजह से ट्रेन की स्पीड करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी और अफरा-तफरी मच गई। पुरुष यात्री किसी तरह प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, लेकिन कई महिलाएं ट्रैक पर ही रह गईं। ट्रेन उनके ऊपर से धड़-धड़ाती हुई निकल गई। कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म का नजारा बदल गया। चारों ओर चीखें, खून और बिखरे हुए शव के टुकड़े थे।

'हम बालू घाट जा रहे थे, सब लाइन में थे…'

खमरिया की भागीरथी बार-बार एक ही बात दोहरा रही थीं कि हम बालू घाट जा रहे थे, सब लाइन में थे… अचानक दूसरी तरफ से ट्रेन आई, कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। भागीरथी देवी ने कांपती आवाज में बताया, “हम लोग ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ ही रहे थे कि सामने से कालका एक्सप्रेस आ गई। इतनी तेज आई कि कोई भाग नहीं सका। सबकुछ एक झटके में खत्म हो गया।” वहीं एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी रामनारायण यादव ने कहा कि जब ट्रेन गुजरी तो ट्रैक पर शवों के टुकड़े, पूजा की टोकरी और कपड़े बिखरे पड़े थे। किसी को पहचानना भी मुश्किल हो गया।

ट्रेन की रफ्तार ने सब छीन लिया

हादसे के कुछ मिनट बाद ही एक 17 साल की युवती रोते हुए अपने घरवालों से फोन पर बात करते दिखी। उसकी आवाज कांप रही थी, सांसें तेज थीं। हेलो… दीदी… और बुआ ट्रेन से कट गईं, हम बचा नहीं पाए। फोन के उस तरफ सन्नाटा छा गया। स्टेशन पर चारों ओर मातम पसरा था। परिजन स्टेशन के बाहर जमीन पर बैठकर रोते रहे, किसी की मां अपने बच्चे का नाम पुकार रही थी, तो कोई बच्ची अपनी मां की पल्लू थाम रखी थी।

पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को इकट्ठा किया गया। पुलिसकर्मियों ने बैग और पॉलिथीन में शवों के टुकड़े भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

हादसे की सूचना मिलते ही डीएम पवन गंगवार और राज्य मंत्री संजीव गौड़ मौके पर पहुंचे। मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि “यह अत्यंत दुखद घटना है। जांच कराई जाएगी कि ट्रेन की गति क्यों नहीं घटाई गई। सरकार मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देगी।”

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 02:27 pm

Published on:

05 Nov 2025 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / हेलो.. दीदी और बुआ कट गईं…’17 साल की लड़की की कांपती आवाज, 6 लोगों के लिए काल बनी ‘कालका’

