हेलो.. दीदी और बुआ कट गईं…’17 साल की लड़की की कांपती आवाज, 6 लोगों के लिए काल बनी ‘कालका’

खमरिया की भागीरथी बार-बार एक ही बात दोहरा रही थीं कि हम बालू घाट जा रहे थे, सब लाइन में थे… अचानक दूसरी तरफ से ट्रेन आई, कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। भागीरथी देवी ने कांपती आवाज में बताया, “हम लोग ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ ही रहे थे कि सामने से कालका एक्सप्रेस आ गई। इतनी तेज आई कि कोई भाग नहीं सका। सबकुछ एक झटके में खत्म हो गया।” वहीं एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी रामनारायण यादव ने कहा कि जब ट्रेन गुजरी तो ट्रैक पर शवों के टुकड़े, पूजा की टोकरी और कपड़े बिखरे पड़े थे। किसी को पहचानना भी मुश्किल हो गया।