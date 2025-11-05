यूपी में 8 लोग ट्रेन से कटे, गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर से धड़धड़ाती हुई निकली कालका एक्सप्रेस

घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे चोपन से एक पैसेंजर ट्रेन चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। कार्तिक स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के कारण कई लोग प्लेटफॉर्म की बजाय दूसरी ओर ट्रैक से उतरने लगे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक से कालका एक्सप्रेस तेज रफ्तार में गुजरी। श्रद्धालु कुछ समझ पाते, इससे पहले ही ट्रेन कई लोगों को अपनी चपेट में लेती चली गई।