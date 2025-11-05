Patrika LogoSwitch to English

यूपी में 8 लोग ट्रेन से कटे, गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर से धड़धड़ाती हुई निकली कालका एक्सप्रेस

8 Killed After Hit By Train In Mirzapur: देव दीपवाली पर मातम पसर गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 8 लोगों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई।

मिर्जापुर

image

Harshul Mehra

Nov 05, 2025

8 people tragically killed after being hit by train in mirzapur uttar pradesh

मिर्जापुर में 8 लोगों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत। फोटो सोर्स-AI

8 Killed After Hit By Train In Mirzapur: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आठों श्रद्धालु ट्रेन से कटे गए।

मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर 8 की मौत

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि कालका-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। चुनार रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। श्रद्धालु पटरी पार करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान सभी ट्रेन की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 8 श्रद्धालु कट गए। मृतकों में 6 महिलाएं शामिल हैं।

कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु

घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे चोपन से एक पैसेंजर ट्रेन चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। कार्तिक स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के कारण कई लोग प्लेटफॉर्म की बजाय दूसरी ओर ट्रैक से उतरने लगे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक से कालका एक्सप्रेस तेज रफ्तार में गुजरी। श्रद्धालु कुछ समझ पाते, इससे पहले ही ट्रेन कई लोगों को अपनी चपेट में लेती चली गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने या संभलने का मौका नहीं मिला। यात्रियों के शव और अंग ट्रैक पर बिखरे पड़े थे।

05 Nov 2025 11:27 am

05 Nov 2025 11:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / यूपी में 8 लोग ट्रेन से कटे, गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर से धड़धड़ाती हुई निकली कालका एक्सप्रेस

