पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया; घर के पीछे वाले कमरे में प्रेमी के साथ….

मामले को लेकर SP मानुष पारीक ने बताया कि पीड़ित पति विशाल सक्सेना द्वारा थाना सुभाष नगर में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया कि 28 अक्टूबर की रात में उनकी पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया, जिसमें उसने नींद की गोलियां डाल दी थीं। अगले दिन सुबह जब वह उठे तो उनके हाथ, पैर और गले में रस्सी से फंदा और मुंह बंधा हुआ था। शिखा और सौरभ उन्हें घर के सबसे पीछे वाले कमरे में ले गए जिससे बाहर की किसी को उनकी आवाज ना सुनाई दे। दोनों ने CCTV भी पहले ही बंद कर दिया था।