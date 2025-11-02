पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया; घर के पीछे वाले कमरे में प्रेमी के साथ….

पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया। फोटो सोर्स-AI
Crime News: यूपी के बरेली के थाना सुभाष नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड डॉ. विशाल सक्सेना पर उनकी पत्नी शिखा सक्सेना और उसके प्रेमी सौरभ सक्सेना ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया।
मामले को लेकर SP मानुष पारीक ने बताया कि पीड़ित पति विशाल सक्सेना द्वारा थाना सुभाष नगर में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया कि 28 अक्टूबर की रात में उनकी पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया, जिसमें उसने नींद की गोलियां डाल दी थीं। अगले दिन सुबह जब वह उठे तो उनके हाथ, पैर और गले में रस्सी से फंदा और मुंह बंधा हुआ था। शिखा और सौरभ उन्हें घर के सबसे पीछे वाले कमरे में ले गए जिससे बाहर की किसी को उनकी आवाज ना सुनाई दे। दोनों ने CCTV भी पहले ही बंद कर दिया था।
पीड़ित विशाल ने बताया कि हथौड़े और मुक्कों से उन पर दोनों ने हमला भी किया। इस बीच उनकी चेक बुक और पासबुक भी छीन ली। इसके बाद सौरभ ने शराब पीकर धमकी दी कि वह मुझे जान से मार देगा और मेरी प्रॉपर्टी को दोनों आपस में बांट लेंगे। हालांकि, नशे में सौरभ खुद बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद किसी तरह घर से बाहर भागकर पड़ोसियों से मदद मांगी। पीड़ित विशाल सक्सेना का कहना है कि वे सरकारी सेवा से निवृत्त सीनियर सिटीजन हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है।
थाना सुभाष नगर के SP मानुष पारीक ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन और चैट की जांच से और सबूत मिलेंगे।पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी पत्नी और प्रेमी की तलाश में लगी हुई है।
बरेली
उत्तर प्रदेश
