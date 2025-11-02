Patrika LogoSwitch to English

पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया; घर के पीछे वाले कमरे में प्रेमी के साथ….

Crime News: पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को गहरी नींद में सुला दिया। जानिए, इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर क्या किया?

2 min read
बरेली

image

Harshul Mehra

Nov 02, 2025

wife along with her lover attempted to kill husband in bareilly

पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया। फोटो सोर्स-AI

Crime News: यूपी के बरेली के थाना सुभाष नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड डॉ. विशाल सक्सेना पर उनकी पत्नी शिखा सक्सेना और उसके प्रेमी सौरभ सक्सेना ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया।

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति को मारने की कोशिश

मामले को लेकर SP मानुष पारीक ने बताया कि पीड़ित पति विशाल सक्सेना द्वारा थाना सुभाष नगर में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया कि 28 अक्टूबर की रात में उनकी पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया, जिसमें उसने नींद की गोलियां डाल दी थीं। अगले दिन सुबह जब वह उठे तो उनके हाथ, पैर और गले में रस्सी से फंदा और मुंह बंधा हुआ था। शिखा और सौरभ उन्हें घर के सबसे पीछे वाले कमरे में ले गए जिससे बाहर की किसी को उनकी आवाज ना सुनाई दे। दोनों ने CCTV भी पहले ही बंद कर दिया था।

हथौड़े और मुक्कों से किया हमला

पीड़ित विशाल ने बताया कि हथौड़े और मुक्कों से उन पर दोनों ने हमला भी किया। इस बीच उनकी चेक बुक और पासबुक भी छीन ली। इसके बाद सौरभ ने शराब पीकर धमकी दी कि वह मुझे जान से मार देगा और मेरी प्रॉपर्टी को दोनों आपस में बांट लेंगे। हालांकि, नशे में सौरभ खुद बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद किसी तरह घर से बाहर भागकर पड़ोसियों से मदद मांगी। पीड़ित विशाल सक्सेना का कहना है कि वे सरकारी सेवा से निवृत्त सीनियर सिटीजन हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है।

मामले में SP ने क्या कहा?

थाना सुभाष नगर के SP मानुष पारीक ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन और चैट की जांच से और सबूत मिलेंगे।पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी पत्नी और प्रेमी की तलाश में लगी हुई है।

Published on:

02 Nov 2025 12:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया; घर के पीछे वाले कमरे में प्रेमी के साथ….

