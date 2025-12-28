शादी के एक दिन पहले लापता हुआ दूल्हा, देर रात पुलिस ने किया चौकाने वाला खुलासा, फिर हुआ ये…

थाना क्षेत्र के मिनी बाईपास स्थित रजा कॉलोनी, नवदिया गांव निवासी मो. रेहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके भाई मो. निहाल की बारात रविवार को जानी थी। शनिवार को सुबह से ही घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी मो. निहाल अचानक घर से बाहर निकल गया और लौटकर नहीं आया। देर शाम तक कोई सुराग न मिलने से परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई थी।