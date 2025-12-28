शादी के एक दिन पहले लापता हुआ दूल्हा, देर रात पुलिस ने किया चौकाने वाला खुलासा, फिर हुआ ये…

बरेली। शादी से एक दिन पहले दूल्हा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, जिससे दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। दूल्हे के भाई ने किला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जिसके बाद किला पुलिस हरकत में आई और देर रात 2 बजे पुलिस ने उसे तलाश कर सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया, जिससे घर में राहत की सांसें लौटीं।
थाना क्षेत्र के मिनी बाईपास स्थित रजा कॉलोनी, नवदिया गांव निवासी मो. रेहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके भाई मो. निहाल की बारात रविवार को जानी थी। शनिवार को सुबह से ही घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी मो. निहाल अचानक घर से बाहर निकल गया और लौटकर नहीं आया। देर शाम तक कोई सुराग न मिलने से परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई थी।
घटना की सूचना मिलते ही किला पुलिस हरकत में आई और रात भर युवक की तलाश जारी रही। आखिरकार देर रात 2 बजे पुलिस ने मो. निहाल को तलाश कर सुरक्षित घर लौटा दिया। किला इंस्पेक्टर सुभाष ने बताया कि युवक पूरी तरह सुरक्षित है और परिवार के साथ घर लौट आया है।
परिजनों की आंखों से अब आंसू तो बह रहे थे, लेकिन राहत की भी लहर थी। दुल्हन और उसके परिवार ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। मोहल्ले के लोग भी यह देखकर हैरान रह गए कि शादी से ठीक पहले जो दूल्हा गायब हुआ था, वह आखिरकार सुरक्षित मिल गया।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग