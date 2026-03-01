सीबीगंज थाने पर अचानक पहुंचे एसपी सिटी, रिकॉर्ड से मालखाने तक खंगाला, लंबित मुकदमों पर दिया अल्टीमेटम

बरेली। शहर में कानून-व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए पुलिस अफसर लगातार थानों की कार्यप्रणाली पर नजर रख रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एसपी सिटी मानुष पारीक अचानक सीबीगंज थाने पहुंच गए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर से लेकर अभिलेख, मालखाना और जनसुनवाई व्यवस्था तक हर व्यवस्था को बारीकी से परखा और कई जगह सुधार के निर्देश दिए।