मारिया फ्रोजन फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों में मारपीट, युवक की पीठ में घोंपा चाकू, दो भाई भी लहूलुहान, मुकदमा दर्ज

ठिरिया निजावत खां निवासी नाजिम अपने तहेरे भाई रिजवान और साथी बाबू के साथ रात करीब 11:30 बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए तीनों फैक्ट्री गेट नंबर-2 पर जल रही आग के पास कुछ देर रुक गए। इसी बात से बौखलाए फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर वह आगबबूला हो गया और अपनी मां रुखसाना व एक अन्य महिला फरजाना को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि तीनों हाथों में मीट काटने वाली धारदार छूरियां थीं।