27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मारिया फ्रोजन फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों में मारपीट, युवक की पीठ में घोंपा चाकू, दो भाई भी लहूलुहान, मुकदमा दर्ज

कैंट क्षेत्र स्थित मारिया फ्रोजन मीट फैक्ट्री के बाहर मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंग कर्मचारियों ने चाकू निकाल लिए और एक युवक की पीठ में घोंप दिया, जबकि बीच-बचाव करने आए उसके दो भाई भी बेरहमी से पीट दिए गए। वारदात के बाद फैक्ट्री गेट पर अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों में दहशत फैल गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 27, 2025

घायल युवक

बरेली। कैंट क्षेत्र स्थित मारिया फ्रोजन मीट फैक्ट्री के बाहर मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंग कर्मचारियों ने चाकू निकाल लिए और एक युवक की पीठ में घोंप दिया, जबकि बीच-बचाव करने आए उसके दो भाई भी बेरहमी से पीट दिए गए। वारदात के बाद फैक्ट्री गेट पर अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों में दहशत फैल गई।

ठिरिया निजावत खां निवासी नाजिम अपने तहेरे भाई रिजवान और साथी बाबू के साथ रात करीब 11:30 बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए तीनों फैक्ट्री गेट नंबर-2 पर जल रही आग के पास कुछ देर रुक गए। इसी बात से बौखलाए फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर वह आगबबूला हो गया और अपनी मां रुखसाना व एक अन्य महिला फरजाना को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि तीनों हाथों में मीट काटने वाली धारदार छूरियां थीं।

देखते ही देखते हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। नाजिम के होंठ, कंधे और पसली में छूरी घोंप दी गई। रिजवान के माथे और आंख के नीचे गहरी चोट आई। बाबू के हाथ और कंधे पर कई वार किए गए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालत नाजुक होने पर बाबू को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

आरोप है कि हमलावर खुलेआम जान से मारने की धमकियां देते रहे। बाद में ठेकेदार शाहरुख मौके पर पहुंचा और हमलावरों को वहां से भगाया, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उसने भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों ने थाना कैंट में तहरीर देकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कैंट पुलिस ने रुखसाना व उसके बेटे, फरजाना और ठेकेदार शाहरुख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 09:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मारिया फ्रोजन फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों में मारपीट, युवक की पीठ में घोंपा चाकू, दो भाई भी लहूलुहान, मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आयुष्मान बना भ्रष्टाचार का एटीएम, फर्जी कार्ड–फर्जी इलाज से सरकार को चूना, बरेली के इन अस्पतालों पर लटकी ब्लैकलिस्टिंग की तलवार

बरेली

मौलाना तौकीर के एक और करीबी की गिरफ्तारी, पेट्रोल बम से पुलिस पर किया था हमला, अब सलाखों के पीछे

बरेली

BAREILLY NEWS : नर्सिंग कालेज की छात्रा के बर्थडे पर कैफे में हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट हाईजैक! फर्जी साइट बनाकर लाखों छात्रों से साइबर ठगी की साजिश, फिर हुआ ये…

बरेली

सर्दी का सितम, घना कोहरा बना आफत, डीएम ने जारी किया अवकाश का आदेश, इस जिले में 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.