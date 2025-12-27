मारिया फ्रोजन फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों में मारपीट, युवक की पीठ में घोंपा चाकू, दो भाई भी लहूलुहान, मुकदमा दर्ज

घायल युवक
बरेली। कैंट क्षेत्र स्थित मारिया फ्रोजन मीट फैक्ट्री के बाहर मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंग कर्मचारियों ने चाकू निकाल लिए और एक युवक की पीठ में घोंप दिया, जबकि बीच-बचाव करने आए उसके दो भाई भी बेरहमी से पीट दिए गए। वारदात के बाद फैक्ट्री गेट पर अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों में दहशत फैल गई।
ठिरिया निजावत खां निवासी नाजिम अपने तहेरे भाई रिजवान और साथी बाबू के साथ रात करीब 11:30 बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए तीनों फैक्ट्री गेट नंबर-2 पर जल रही आग के पास कुछ देर रुक गए। इसी बात से बौखलाए फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर वह आगबबूला हो गया और अपनी मां रुखसाना व एक अन्य महिला फरजाना को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि तीनों हाथों में मीट काटने वाली धारदार छूरियां थीं।
देखते ही देखते हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। नाजिम के होंठ, कंधे और पसली में छूरी घोंप दी गई। रिजवान के माथे और आंख के नीचे गहरी चोट आई। बाबू के हाथ और कंधे पर कई वार किए गए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालत नाजुक होने पर बाबू को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
आरोप है कि हमलावर खुलेआम जान से मारने की धमकियां देते रहे। बाद में ठेकेदार शाहरुख मौके पर पहुंचा और हमलावरों को वहां से भगाया, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उसने भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों ने थाना कैंट में तहरीर देकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कैंट पुलिस ने रुखसाना व उसके बेटे, फरजाना और ठेकेदार शाहरुख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
