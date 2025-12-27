आयुष्मान बना भ्रष्टाचार का एटीएम, फर्जी कार्ड–फर्जी इलाज से सरकार को चूना, बरेली के इन अस्पतालों पर लटकी ब्लैकलिस्टिंग की तलवार

भमोरा के झिझरी गांव की लक्ष्मी देवी का आरोप इस घोटाले की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। पति उर्वेश को सौ फुटा स्थित सनराइज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आयुष्मान कार्ड देखने के बाद कहा गया कि इलाज मुफ्त होगा, लेकिन 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच करीब 5.50 हजार रुपये वसूल लिए गए। इतना ही नहीं, इलाज में लापरवाही से पति की मौत हो गई। महिला ने मंडलायुक्त, डीएम समेत तमाम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। सीएमओ स्तर पर जांच चल रही है और कार्रवाई की तैयारी बताई जा रही है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि एक रुपया भी वापस नहीं मिला।