28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कागजों में चमकता गांधी उद्यान: फाउंटेन ठप, करोड़ों हजम कर गए जिम्मेदार, अफसरों ने मूंदी आंखें, अब जाकर ठेकेदार को थमाया नोटिस

गांधी उद्यान में बरेली स्मार्ट सिटी की महंगी नाकामी खुलकर सामने आ गई है। करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से लगाया गया म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट सिस्टम महीनों से ठप पड़ा है, जिससे स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए दावों की हवा निकल गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 28, 2025

बरेली। गांधी उद्यान में बरेली स्मार्ट सिटी की महंगी नाकामी खुलकर सामने आ गई है। करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से लगाया गया म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट सिस्टम महीनों से ठप पड़ा है, जिससे स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए दावों की हवा निकल गई है। जिस परियोजना को शहर की शान और आकर्षण बनाया जाना था, वही आज लापरवाही और लूट-लचर व्यवस्था की मिसाल बन गई है।

करोड़ों खर्च, नतीजा सिफर

करोड़ों रुपये फूंककर तैयार किया गया यह हाईटेक सिस्टम समय पर रखरखाव के अभाव और तकनीकी खामियों के चलते पूरी तरह जवाब दे चुका है। फाउंटेन बंद, लाइटें बुझी हुई और गांधी उद्यान की रौनक गायब है नज़ारा देखकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जनता का पैसा किसकी जेब में गया। मामले में बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी के एसीईओ शशिभूषण राय ने ठेकेदार एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों को ताक पर रख दिया, न तो समय पर मेंटेनेंस किया गया और न ही तकनीकी खामियों को दूर किया गया।

ठेकेदार पर गिरेगी गाज

अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में सिस्टम चालू नहीं हुआ और संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ठेकेदार की फर्म पर ब्लैकलिस्टिंग की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनुबंध उल्लंघन के तहत अन्य दंडात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। गांधी उद्यान आने वाले नागरिकों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन होते हैं, रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं देता। अब जनता जवाब चाहती है, चार करोड़ रुपये की जवाबदेही कौन लेगा?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 07:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कागजों में चमकता गांधी उद्यान: फाउंटेन ठप, करोड़ों हजम कर गए जिम्मेदार, अफसरों ने मूंदी आंखें, अब जाकर ठेकेदार को थमाया नोटिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आयुष्मान बना भ्रष्टाचार का एटीएम, फर्जी कार्ड–फर्जी इलाज से सरकार को चूना, बरेली के इन अस्पतालों पर लटकी ब्लैकलिस्टिंग की तलवार

बरेली

मारिया फ्रोजन फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों में मारपीट, युवक की पीठ में घोंपा चाकू, दो भाई भी लहूलुहान, मुकदमा दर्ज

बरेली

मौलाना तौकीर के एक और करीबी की गिरफ्तारी, पेट्रोल बम से पुलिस पर किया था हमला, अब सलाखों के पीछे

बरेली

BAREILLY NEWS : नर्सिंग कालेज की छात्रा के बर्थडे पर कैफे में हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट हाईजैक! फर्जी साइट बनाकर लाखों छात्रों से साइबर ठगी की साजिश, फिर हुआ ये…

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.