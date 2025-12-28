कागजों में चमकता गांधी उद्यान: फाउंटेन ठप, करोड़ों हजम कर गए जिम्मेदार, अफसरों ने मूंदी आंखें, अब जाकर ठेकेदार को थमाया नोटिस

करोड़ों रुपये फूंककर तैयार किया गया यह हाईटेक सिस्टम समय पर रखरखाव के अभाव और तकनीकी खामियों के चलते पूरी तरह जवाब दे चुका है। फाउंटेन बंद, लाइटें बुझी हुई और गांधी उद्यान की रौनक गायब है नज़ारा देखकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जनता का पैसा किसकी जेब में गया। मामले में बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी के एसीईओ शशिभूषण राय ने ठेकेदार एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों को ताक पर रख दिया, न तो समय पर मेंटेनेंस किया गया और न ही तकनीकी खामियों को दूर किया गया।