फर्जी महिला सेना अफसर के जाल में फंस गए रिटायर्ड फौजी, ई-चालान से युवक का खाता भी हुआ खाली, दोनों से इतने लाखों रुपये उड़ाए

पहला मामला फरीदपुर क्षेत्र का है, बुखारा रोड ताज कॉलोनी निवासी रिटायर्ड फौजी राम प्रताप पुत्र बाबूराम ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक महिला ने कॉल और चैटिंग शुरू की और स्वयं को सेना में अधिकारी बताया। महिला ने खुद को मुसीबत में बताते हुए भारत आकर प्रॉपर्टी बिजनेस करने और रकम लौटाने का झांसा दिया। महिला के लगातार संपर्क और ई-मेल व मैसेज के जरिए दबाव बनाने पर पीड़ित ने अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जांच में सामने आया है कि यह रकम पवन दास, मनीष दास और कृष्णदेव के नाम से खुले खातों में ट्रांसफर कराई गई। कुल मिलाकर साइबर ठगों ने पीड़ित से 9 लाख 8 हजार रुपये की ठगी की।