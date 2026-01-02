बरेली जिला अस्पताल में महिलाओं से छेड़छाड़, इमरजेंसी के वार्ड बॉय की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बरेली। जिला अस्पताल, जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं बुधवार रात एक शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक वार्ड बॉय ने दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे अस्पताल को अखाड़ा बना दिया। गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने आरोपी वार्ड बॉय की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।