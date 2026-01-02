बरेली जिला अस्पताल में महिलाओं से छेड़छाड़, इमरजेंसी के वार्ड बॉय की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो से लिए गए क्लिप
बरेली। जिला अस्पताल, जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं बुधवार रात एक शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक वार्ड बॉय ने दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे अस्पताल को अखाड़ा बना दिया। गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने आरोपी वार्ड बॉय की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।
जानकारी के मुताबिक इज्जतनगर इलाके की रहने वाली दो महिलाएं बुधवार देर रात जिला अस्पताल अपने एक परिचित मरीज को देखने पहुंची थीं। इसी दौरान इमरजेंसी में तैनात वार्ड बॉय राधेश्याम ने अपनी हदें पार करते हुए महिलाओं से अभद्र हरकत कर डाली। आरोप है कि उसने अश्लील इशारे और आपत्तिजनक टिप्पणी की।
महिलाओं ने विरोध किया तो मामला और बढ़ गया। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में ही हंगामा शुरू हो गया और वार्ड बॉय की जमकर धुनाई कर दी गई। देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई। मरीजों और तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई। हैरानी की बात यह रही कि घटना के वक्त सुरक्षा व्यवस्था नदारद नजर आई।
बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना दो दिन तक दबाकर रखी गई। अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली और मामले को रफा-दफा करने की कोशिश होती रही। लेकिन पिटाई का वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के दावे आखिर कागजों तक ही सीमित क्यों हैं।
मामले पर सफाई देते हुए सीएमएस अजय मोहन ने कहा कि जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। हालांकि लोगों का कहना है कि यह बयान भी पहले की तरह केवल औपचारिकता भर है। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई और बाद में समझौता करा दिया गया।
