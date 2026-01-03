आज बरेली में सीएम योगी, सुबह 6 बजे से 6 घंटे बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

बरेली। फरीदपुर से भाजपा विधायक रहे डॉ. श्याम बिहारी लाल के हार्ट अटैक से निधन के बाद जिले में शोक का माहौल है। दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार सुबह साढ़े 10 बजे बरेली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
सीएम योगी सुबह लखनऊ से रवाना होकर करीब साढ़े 10 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वह पीलीभीत बाईपास रोड स्थित शक्ति नगर में दिवंगत विधायक के आवास पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिसके बाद वह साढ़े 11 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।
सीएम के दौरे को देखते हुए शहर में सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के मुताबिक, इस दौरान भारी वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक रहेगी और रोडवेज बसों को निर्धारित रूट से ही चलाया जायेगा।
परसाखेड़ा रोड नंबर-01, विल्वा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़ की ओर से भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाले बड़े वाहन और रोडवेज बसों को झुमका तिराहे से बड़े बाईपास होते हुए विल्वा, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी के रास्ते निकाला जाएगा।
नैनीताल और पीलीभीत रोड से आने वाले भारी वाहन भी इसी वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे। वहीं बदायूं और लखनऊ की ओर से आने वाली रोडवेज बसों का संचालन इन्वर्टिस तिराहे से सैटेलाइट बस स्टैंड तक ही सीमित रहेगा।
