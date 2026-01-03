आज बरेली में सीएम योगी, सुबह 6 बजे से 6 घंटे बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाले बड़े वाहन और रोडवेज बसों को झुमका तिराहे से बड़े बाईपास होते हुए विल्वा, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी के रास्ते निकाला जाएगा।

नैनीताल और पीलीभीत रोड से आने वाले भारी वाहन भी इसी वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे। वहीं बदायूं और लखनऊ की ओर से आने वाली रोडवेज बसों का संचालन इन्वर्टिस तिराहे से सैटेलाइट बस स्टैंड तक ही सीमित रहेगा।