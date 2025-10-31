अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले- मेरा मजहब…

अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? क्या बोले आजम खान।फोटो सोर्स-IANS
Azam Khan Latest News: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी (SP) का दावा है कि बदलाव होगा और सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार के दौर में सालों तक जेल में रहे हैं।
आजम खान से जब पूछा गया कि अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? जिसके जवाब में आजम खान ने कहा, '' मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता है।''
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा, ''यह तो बदले की बात हो गई। यह सरकार नहीं जान सकती कि क्या हमारी गलती थी? सिवाय इसके की सपा से जुड़े रहे थे, या फिर मैं एक मुसलमान था और आज भी हमारे दमन पर बेईमानी का कोई दाग नहीं है।'' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम भी वही करें जो हमारे साथ हुआ है, तो हममें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरा मजहब मुझे बदला लेने की इजाजत नहीं देता है।
इस पर आजम खान ने कहा कि अभी तो हम अभी की बात देख रहे हैं। लेकिन किसी से बदला हम नहीं लेते, क्योंकि अगर हम भी वही करें जो उसने किया, तो फिर हममें और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? इसलिए हम बदला नहीं, इंसाफ पर यकीन रखते हैं, और वही करेंगे।
इस सवाल के जवाब में सपा नेता आजम खान ने कहा कि जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा, हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। हां, हम इंसाफ करेंगे।
पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के एक बयान पर आजम खान ने कहा कि ऐसी बातों पर खामोश रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। फारसी में एक कहावत है कि जाहिल का जवाब देने से अच्छा है कि खामोश रहा जाए, क्योंकि अगर हम किसी बेहूदा बात पर टिप्पणी करते हैं, तो हम उसका प्रोपेगैंडा और बढ़ा देते हैं। जो घटिया सोच वाले लोग होते हैं, वे यही चाहते हैं कि उनकी नीची बातों पर रिएक्शन मिले। वह मुद्दा बहस का बन जाता है।
