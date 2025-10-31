अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले- मेरा मजहब…

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा, ''यह तो बदले की बात हो गई। यह सरकार नहीं जान सकती कि क्या हमारी गलती थी? सिवाय इसके की सपा से जुड़े रहे थे, या फिर मैं एक मुसलमान था और आज भी हमारे दमन पर बेईमानी का कोई दाग नहीं है।'' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम भी वही करें जो हमारे साथ हुआ है, तो हममें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरा मजहब मुझे बदला लेने की इजाजत नहीं देता है।