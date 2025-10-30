जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास

पति ने पत्नी को 2 मंजिला इमारत से फेंका। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी में पति ने पत्नी को 2 मंजिला इमारत से फेंक दिया। 26 साल की महिला ने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना किया पति ने गुस्से में दो-मंजिला इमारत की छत से उसे फेंक दिया।
मऊ रानीपुर पुलिस स्टेशन इलाके की रहने वाली पीड़िता टीजा का कहना है कि उसकी शादी 2022 में मुकेश अहिरवार से हुई थी। महिला के मुताबिक, दोनों एक मंदिर में मिले थे और महिला के पति ने वादा किया था कि वह उसका ख्याल रखेगा। साथ ही पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा।
महिला ने बताया कि एक साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद अहिरवार लंबे समय तक घर से बाहर रहने लगा। जब भी लौटता तो वह पत्नी को पीटता था। इसी तरह एक बार फिर घर से दूर रहने के बाद, अहिरवार सोमवार को घर आया। इस दौरान उसने महिला को पीटा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
साथ ही महिला के पति ने उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इस बात का विरोध किया। टीजा ने बताया कि इससे अहिरवार गुस्सा हो गया और उसने और उसके माता-पिता ने उसे अपने दो-मंजिला घर की छत से नीचे फेंक दिया।
इलाके के लोगों ने टीजा की चीखें सुनीं और उसे जमीन पर घायल पड़ा पाया। जिसके बाद महिला को तुरंत लोकल हेल्थ सेंटर ले जाया गया। जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीजा की हालत स्थिर है और आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।
