Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास

Crime News: पत्नी के साथ उसका पति जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया। जिसके बाद पति ने पत्नी को 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Harshul Mehra

Oct 30, 2025

jhansi husband wanted to force his wife to have physical relations she refused then he threw her off roof

पति ने पत्नी को 2 मंजिला इमारत से फेंका। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी में पति ने पत्नी को 2 मंजिला इमारत से फेंक दिया। 26 साल की महिला ने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना किया पति ने गुस्से में दो-मंजिला इमारत की छत से उसे फेंक दिया।

झांसी में पति ने पत्नी को छत से फेंका

मऊ रानीपुर पुलिस स्टेशन इलाके की रहने वाली पीड़िता टीजा का कहना है कि उसकी शादी 2022 में मुकेश अहिरवार से हुई थी। महिला के मुताबिक, दोनों एक मंदिर में मिले थे और महिला के पति ने वादा किया था कि वह उसका ख्याल रखेगा। साथ ही पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा।

पत्नी से मारपीट करता था पति

महिला ने बताया कि एक साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद अहिरवार लंबे समय तक घर से बाहर रहने लगा। जब भी लौटता तो वह पत्नी को पीटता था। इसी तरह एक बार फिर घर से दूर रहने के बाद, अहिरवार सोमवार को घर आया। इस दौरान उसने महिला को पीटा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।

पत्नी को जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर

साथ ही महिला के पति ने उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इस बात का विरोध किया। टीजा ने बताया कि इससे अहिरवार गुस्सा हो गया और उसने और उसके माता-पिता ने उसे अपने दो-मंजिला घर की छत से नीचे फेंक दिया।

महिला को किया गया झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर

इलाके के लोगों ने टीजा की चीखें सुनीं और उसे जमीन पर घायल पड़ा पाया। जिसके बाद महिला को तुरंत लोकल हेल्थ सेंटर ले जाया गया। जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीजा की हालत स्थिर है और आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना
नोएडा
friendship formed on dating app then 7 boys arrived to meet at flat in noida

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 11:34 am

Published on:

30 Oct 2025 11:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

12 साल के मासूम की गला रेतने के बाद हत्या, भूसे के कमरे में छिपाई लाश

jhansi 12 year old boy murder property dispute
झांसी

Jhansi Accident: झांसी में श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रॉलियां खाई में गिरीं, एक महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Jhansi
झांसी

निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष की पत्नी ने की आत्महत्या: मां बोली उसकी बेटी बहुत दिलेर, दामाद के कई लड़कियों से संबंध

झांसी

दिवाली के दिन पसरा मातम; इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, सिर्फ हड्डियां देख मां बेहोश

man burned alive on chhoti diwali 2025 in jhansi
झांसी

साहब! जान बख्‍श दो, अब नहीं आऊंगा…गलती हो गई, एनकाउंटर के बाद गिड़गिड़ाया बदमाश

jhansi encounter maharashtra criminals shot caught police action
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.