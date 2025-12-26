तेज रफ्तार ट्राला लोगों को रौंदता हुआ गहरी नहर में गिरा, दो का शव बरामद, 3 लापता, पानी रोका गया

Truck ran over people before falling into canal झांसी में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब कानपुर की तरफ से आ रहा लोहे की प्लेटों से लदा ट्राला सड़क किनारे ठेला और खड़े लोगों को रौंदता हुआ नहर में जा गिरा। यह नहर परीक्षा डैम से निकली है और लगभग 20 फीट गहरी है। जिसके कारण ट्राला पूरी तरह नहर में समा गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर एसएसपी पहुंच गए। नहर के पानी को रोक दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। रेस्क्यू जारी है। दो के शव को बरामद कर लिया गया है। अभी 2-3 लोगों के फंसे होने की संभावना है। मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है।