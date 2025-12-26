तेज रफ्तार ट्राला लोगों को रौंदता हुआ गहरी नहर में गिरा, दो का शव बरामद, 3 लापता, पानी रोका गया

फोटो सोर्स- पत्रिका)
Truck ran over people before falling into canal झांसी में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब कानपुर की तरफ से आ रहा लोहे की प्लेटों से लदा ट्राला सड़क किनारे ठेला और खड़े लोगों को रौंदता हुआ नहर में जा गिरा। यह नहर परीक्षा डैम से निकली है और लगभग 20 फीट गहरी है। जिसके कारण ट्राला पूरी तरह नहर में समा गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर एसएसपी पहुंच गए। नहर के पानी को रोक दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। रेस्क्यू जारी है। दो के शव को बरामद कर लिया गया है। अभी 2-3 लोगों के फंसे होने की संभावना है। मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के झांसी के कानपुर-झांसी हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया। जब कानपुर की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर ने सड़क किनारे पेटीज के ठेले में टक्कर मारता हुआ नहर में गिर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेले में खड़े होकर पेटीज खा रहे लोगों को भी लेता हुआ नहर में जा गिरा। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया।
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से दो लोगों को बाहर निकाला। मृतकों की शिनाख्त हरिराम निवासी रिछोरा खुर्द चिरगांव और मोहन कुशवाहा निवासी पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। हरिराम के चचेरे भाई आसाराम ने बताया कि उसका भाई सड़क किनारे पेटीज का ठेला लगाकर घर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। शुक्रवार की शाम को भी उसने ठेला लगाया था। लोग पेटीज खा रहे थे। तभी कानपुर की तरफ से आए ट्राला ने टक्कर मार दी और सभी को समेटते हुए नहर में जा गिरा।
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हरिराम और मोहन कुशवाहा के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस लापता लोगों की तलाश कर रही है। नहर में बहाव इतना तेज था कि ट्राला का केबिन काफी दूर तक बहता चला गया।
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने रेस्क्यू का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 18 पहिया ट्राला ठेले को टक्कर मार कर नहर में गिरा है। अब तक दो लोगों को निकाला जा चुका है। तीन लोगों के और फंसे होने की संभावना है। एसडीआरएफ को बुलाया गया है। रेस्क्यू जारी है।
