समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना

Crime News: नोएडा के सेक्टर-113 थाना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना हुई। सेक्टर-74 स्थित नॉर्थ आई सोसाइटी की 8वीं मंजिल की बालकनी से एक युवक गिर गया। जिसकी मौत हो गई।
मृतक युवक का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है। शुभम अलीगढ़ के हरदुआगंज का निवासी था और अपने 6 दोस्तों के साथ मिलने के लिए यहां आया था। सभी की मुलाकात एक ऑनलाइन समलैंगिक APP के जरिये हुई थी। शनिवार को फ्लैट में सातों इक्ट्ठा हुए थे। शॉर्ट स्टे के लिए ही सातों ने फ्लैट को किराये पर लिया था।
रविवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे खबर सामने आई की शुभम बालकनी से नीचे गिर गया। जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। आनन-फानन में शुभम को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि सातों में से कुछ युवक रात में ही चले गए थे। मौके पर मौजूद दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिनसे पूछताछ की जा रही है।
थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा का कहना है,'' हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से पूछताछ चल रही है। मृतक के परिजनों की ओर से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सुबूतों की मदद से घटना की सच्चाई पता लगाने में जुट गई है। ''
