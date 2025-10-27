समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना

रविवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे खबर सामने आई की शुभम बालकनी से नीचे गिर गया। जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। आनन-फानन में शुभम को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि सातों में से कुछ युवक रात में ही चले गए थे। मौके पर मौजूद दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिनसे पूछताछ की जा रही है।