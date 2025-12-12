12 दिसंबर 2025,

नोएडा

13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन जमकर होगी बारिश! मौसम विभाग ने इन जगहों पर जारी किया अलर्ट

Weather Update Rain: 13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जानिए किन इलाकों में बारिश हो सकती है?

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Harshul Mehra

Dec 12, 2025

after monsoon heavy rains continues for 13-14 december meteorological department issues alert for several cities

13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन बारिश का अलर्ट।फोटो सोर्स-AI

Weather Update Rain: इस साल मानसून (Monsoon) का सीजन बेहतरीन रहा। देशभर में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। पिछले सालों की तुलना में इस साल ज्यादा बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। आपको बताते हैं मौसम से जुड़ा ताजा अपडेट, कहां बारिश हो सकती है और कहां ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है?

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट (UP Weather Update 13 and 14 December)

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13 और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, देवरिया और गाजीपुर समेत आस-पास के इलाकों में दो दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है।

उत्तराखंड वेदर अपडेट (Uttarakhand Weather Update 13 and 14 December)

मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में 13 और 14 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यहां पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तेज धूप खिल रही है। दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है।

कैसा रहेगा दिल्ली में मौसम? ( Delhi Weather Update 13 and 14 December)

दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 दिसंबर के बीच दोनों क्षेत्रों में शीतलहर चल सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है।

कहां है बारिश का अलर्ट

अब देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 12 से 14 दिसंबर के बीच कर्नाटक के कुछ जिलों, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में रुक-रुककर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही, नए मौसम तंत्र के सक्रिय होने से 13 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में तेज बारिश और बर्फबारी का दौर भी शुरू हो सकता है। वहीं, तमिलनाडु में 12-14 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और तेज हवा चलने का भी अलर्ट है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन जमकर होगी बारिश! मौसम विभाग ने इन जगहों पर जारी किया अलर्ट

