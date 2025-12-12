13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन जमकर होगी बारिश! मौसम विभाग ने इन जगहों पर जारी किया अलर्ट

अब देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 12 से 14 दिसंबर के बीच कर्नाटक के कुछ जिलों, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में रुक-रुककर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही, नए मौसम तंत्र के सक्रिय होने से 13 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में तेज बारिश और बर्फबारी का दौर भी शुरू हो सकता है। वहीं, तमिलनाडु में 12-14 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और तेज हवा चलने का भी अलर्ट है।