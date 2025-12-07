8, 9 और 10 दिसंबर को तूफानी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

Very heavy rain
मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश की लेटेस्ट भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक, मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। नए पश्चिमी विक्षोभी की वजह से भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौस विभाग ने उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद नमी का असर दिखाई देगा। बादलों के छटने के बाद बर्फीली हवाएं सर्दी का एहसास कराएंगी। यूपी के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि यूपी के कई जिलों, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोहरा पड़ सकता है। वहीं बरेली, मुरादाबाद और तराई में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलने से दिन में सर्दी का अहसास होगा। आठ दिसंबर से मौसम के तेवर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 8 दिसंबर के बीच भारी बारिश का दौर चलेगा। इस दौरान बर्फबारी की भी संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु में 7 दिसंबर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 7, 8, 9, 10 दिसंबर, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में ठीक-ठाक बारिश (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।
दिल्ली के कई शहरों में घने कोहरे का अलर्ट है। तापमान में गिरावट आएगी, जिसकी वजह से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
भारत मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम और सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाडी में 7 से 9 दिसंबर के बीच तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको लेकर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
