8, 9 और 10 दिसंबर को तूफानी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि यूपी के कई जिलों, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोहरा पड़ सकता है। वहीं बरेली, मुरादाबाद और तराई में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलने से दिन में सर्दी का अहसास होगा। आठ दिसंबर से मौसम के तेवर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे।