एसटीएफ ने तोड़ा 100 करोड़ के स्कैम का जाल: एमबीए, सीएस और बैंकिंग प्रोफेशनलों की गैंग ने कई राज्यों में फैला रखा था नेटवर्क

Noida stf busts 100 crore home loan scam: नोएडा एसटीएफ ने एक विशाल वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसने बिल्डरों और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से होम लोन के नाम पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर डाली। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना रामकुमार सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अलग-अलग पेशेवर बैकग्राउंड से आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, बैंकिंग विशेषज्ञ, कानूनी पढ़ाई कर चुके सदस्य और वित्तीय प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित लोग हैं। इन सभी ने मिलकर वर्षों तक नकली प्रोफाइल, फर्जी दस्तावेज़ और अस्तित्वहीन संपत्तियों के सहारे करोड़ों रुपये का लोन पास कराया।