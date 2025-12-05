5 दिसंबर 2025,

नोएडा

100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले गैंग को STF ने दबोचा, 8 गिरफ्तार

UP News : यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक बड़े फर्जीवाड़ा गैंग का पर्दाफाश करते हुए आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले कई वर्षों से बैंकों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए की चपत लगा रहा था।

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 05, 2025

नोएडा एसटीएफ ने 8 आरोपियों को दबोचा, PC- IANS

नोएडा : यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक बड़े फर्जीवाड़ा गैंग का पर्दाफाश करते हुए आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले कई वर्षों से बैंकों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए की चपत लगा रहा था।

एसटीएफ की टीम ने थाना सूरजपुर क्षेत्र से गैंग के सरगना सहित सभी आठ अभियुक्तों को दबोच लिया। यह संगठित गिरोह आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक और पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की जालसाजी कर अलग-अलग नामों से होम लोन और पर्सनल लोन लेने में माहिर था। आरोपी फर्जी नाम और प्रोफाइल बनाकर विभिन्न बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेकर फरार हो जाते थे।

अवैध मकानों पर लोन लेकर हो जाते थे फरार

जांच में सामने आया कि गिरोह ने अब तक 19 बैंकों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। गैंग की गतिविधियां केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई थीं। आरोपी इन राज्यों के बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर फर्जी प्रोफाइल बनवाते थे और बड़े पैमाने पर प्रोफाइल फंडिंग कराते थे। कई मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट और मकानों पर होम लोन स्वीकृत कराकर रकम निकालने के बाद आरोपी गायब हो जाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एसटीएफ ने भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें 126 पासबुक और चेकबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, 15 फर्जी आईडी कार्ड, 5 निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और 3 कारें शामिल हैं। इसके अलावा, गैंग से जुड़े कुल 220 बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए संबंधित बैंकों को पत्राचार कर दिया गया है।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

गिरोह में शामिल रामकुमार, नितिन जैन, मो. वसी, शमशाद आलम, इन्द्रकुमार कर्माकर, अनुज यादव, अशोक कुमार उर्फ दीपक जैन तथा ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। सभी विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं और लंबे समय से इस संगठित धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। एसटीएफ अब गिरोह के नेटवर्क, उनकी फंडिंग और बिल्डरों के साथ उनके सांठगांठ की और गहराई से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस फर्जीवाड़े में शामिल और कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Dec 2025 07:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले गैंग को STF ने दबोचा, 8 गिरफ्तार

Patrika Site Logo

