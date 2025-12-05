100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले गैंग को STF ने दबोचा, 8 गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि गिरोह ने अब तक 19 बैंकों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। गैंग की गतिविधियां केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई थीं। आरोपी इन राज्यों के बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर फर्जी प्रोफाइल बनवाते थे और बड़े पैमाने पर प्रोफाइल फंडिंग कराते थे। कई मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट और मकानों पर होम लोन स्वीकृत कराकर रकम निकालने के बाद आरोपी गायब हो जाते थे।