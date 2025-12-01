Cold Wave Alert: अगले 48 घंटे में मौसम लेगा करवट, बढ़ेगी गलन कई संभाग में घना कोहरा, 4°C तक गिरेगा तापमान

Cold Wave Alert: दिसंबर में उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जमकर दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले चार दिनों में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तापमान लगातार नीचे जाता रहेगा। जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। साथ ही घना कोहरा भी परेशान करेगा। जिसके कारण लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड महसूस होगी।

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी के ऊपर आए चक्रवाती तूफान दित्वा के कारण ऊंचे बादलों का असर कानपुर तक हुआ है। इससे दिन के तापमान में कमी आई है। जबकि रात का तापमान दो डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज पछुआ हवाओं के कारण ठंड का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दित्वा का असर सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों में है। जहां हल्की से मध्यम वर्षा की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन कानपुर में इसका असर बेहद कम देखने को मिला है।