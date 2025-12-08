प्रसव पीड़ा हुई, महिला छत पर गई, बेटी के जन्म होते ही नीचे से फेंका, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग निवासी विनय रावत अपनी मकान की छत पर गया तो उसे वहां नवजात बच्ची का शव मिला। घटना की जानकारी विनय रावत ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। पूछताछ में जानकारी हुई कि पड़ोस में रहने वाली झरना गर्भवती थी। संभावना व्यक्त की गई कि बच्ची उसी की होगी। पुलिस ने इस संबंध में झरना से बातचीत की तो उसने कबूल किया कि बच्ची उसी की है। लेकिन वह मृत अवस्था में पैदा हुई थी। जिसे वह खाली प्लाट में फेंकना चाहती थी। लेकिन जल्दीबाजी में बगल की छत पर गिर गई।