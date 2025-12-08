प्रसव पीड़ा हुई, महिला छत पर गई, बेटी के जन्म होते ही नीचे से फेंका, गिरफ्तार

फोटो सोर्स- पत्रिका
Mother throws newborn daughter from building गाजियाबाद में एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को इसलिए छत से नीचे फेंक दिया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसी की छत से नवजात बच्ची को बरामद किया। छानबीन में पता चला कि बच्ची बगल में रहने वाली महिला की है। पुलिस ने महिला से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि गरीबी के कारण वह अभी बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन चर्चा है कि बेटी होने के कारण उसने उसे फेंक दिया। मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग निवासी विनय रावत अपनी मकान की छत पर गया तो उसे वहां नवजात बच्ची का शव मिला। घटना की जानकारी विनय रावत ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। पूछताछ में जानकारी हुई कि पड़ोस में रहने वाली झरना गर्भवती थी। संभावना व्यक्त की गई कि बच्ची उसी की होगी। पुलिस ने इस संबंध में झरना से बातचीत की तो उसने कबूल किया कि बच्ची उसी की है। लेकिन वह मृत अवस्था में पैदा हुई थी। जिसे वह खाली प्लाट में फेंकना चाहती थी। लेकिन जल्दीबाजी में बगल की छत पर गिर गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी मिली कि वह जीवित पैदा हुई थी। चोट लगने के कारण उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने झरना को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। झरना ने बताया कि उसकी उम्र 19 साल की है और वह बहुत गरीब है। इसलिए वह अभी बच्चा नहीं चाहती थी। गर्भ में बच्ची को मारने के लिए उसने दवा भी ली।
पूछताछ में जानकारी हुई कि झरना मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और उसकी शादी बादल निवासी दरभंगा के साथ हुई थी। बादल गांव में ही मजदूरी करता है। जिससे झगड़ा करके झरना गाजियाबाद में रहने वाली अपनी बहन सविता के घर आ गई थी। पुलिस झरना की बहन सविता को भी आरोपी बनाने की बात कह रही है क्योंकि उसे पूरी घटना की जानकारी थी। एसीपी उपासना पांडे ने बताया है कि झरना को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
