मौसम की बड़ी उलटफेर! अगले 3‌ दिन भारी बारिश का इन इलाकों में अलर्ट

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, देश के कई राज्यों में 6 और 7 दिसंबर को शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख लगातार शुष्क बना हुआ है। दिन के तापमान में पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। गोरखपुर, कानपुर, बरेली और मुरादाबाद मंडलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3°C तक कम रिकॉर्ड किया गया, जबकि बाकी जिलों में यह सामान्य श्रेणी में रहा। कानपुर में राज्य का सबसे अधिक दिन का तापमान 26.6°C दर्ज किया गया, जो दिसंबर माह के लिहाज से काफी गर्म माना जा रहा है। वहीं, रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झांसी और आगरा मंडल में न्यूनतम तापमान 2.1 से 4°C तक गिर गया। राज्य में सबसे कम तापमान 4.2°C कानपुर शहर में दर्ज किया गया।