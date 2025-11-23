UP: फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम, पड़ेगी कड़ाके की ठंड गिरेगा घना कोहरा

यूपी के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। जबकि वाराणसी, कानपुर, आगरा और मथुरा जैसे शहरों में सुबह का कोहरा दृश्यता 200–400 मीटर तक सीमित कर रहा है। लखनऊ, सीतापुर और हरदोई में भी हल्के से मध्यम कोहरे का असर बना हुआ है। पूर्वी यूपी में हालात और चुनौतीपूर्ण हैं। जहां विज़िबिलिटी कई जगहों पर 100–300 मीटर तक घट जाती है। मैदानी इलाकों में दिन का तापमान 25–28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर महसूस हो रहा है। जिसके चलते ठंड और तीखी लग रही है। 60–75 प्रतिशत ह्यूमिडिटी भी ठिठुरन बढ़ा रही है।