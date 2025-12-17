17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

मौसम विभाग का रेड अलर्ट: अगले 48 घंटे रहे सावधान! कोल्ड वेव के साथ कोहरा की बारिश, इन जिलों में रहेगा व्यापक असर

अगले 48 घंटे मौसम का डबल अटैक रहेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मौसम पूरी तरह से अपना रौद्र रूप दिखाएगा। IMD ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइये जानते हैं, अगले तीन दिनों तक मौसम कैसा रहेगा।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 17, 2025

यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम हो गई है। जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। ठंड और गलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 20 से अधिक जिलों में बुधवार को कोहरा की बारिश रही। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया।

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। घना कोहरा कई इलाकों में इस कदर छाया रहा कि सड़कों पर कुछ ही मीटर दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया। गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, प्रयागराज समेत करीब 50 जिले कोहरे की चपेट में रहे। जहां कई स्थानों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। सुबह के समय ओस की बूंदें हल्की बारिश जैसी महसूस हुईं। जिससे ठंड और ज्यादा चुभने लगी। तराई क्षेत्र के जिलों में पूरे दिन कोहरा छाया रहा। मंगलवार को इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। जहां न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयोध्या, लखीमपुर खीरी और बुलंदशहर जैसे जिलों में भी तापमान 8 डिग्री के आसपास रहा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और पछुआ हवाओं के चलते ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं। जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कोहरे के कारण सड़क हादसों में भी इजाफा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने 18, 19 दिसंबर को पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभाग में कोल्ड वेव के साथ घना कोहरा पड़ने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं तेज होंगी, जिससे तापमान और गिरेगा, हालांकि धीरे-धीरे कोहरे की तीव्रता कम होने की उम्मीद है।

3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

18 दिसंबर – पूर्वी व पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच सकती है। ठंडी हवाओं के कारण गलन बनी रहेगी। 19 दिसंबर – पश्चिमी यूपी में हल्के कोहरे की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी में अत्यधिक कोहरा देखने को मिल सकता है। दृश्यता शून्य से 100 मीटर तक रह सकती है। 20 दिसंबर – पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कोहरे का असर जारी रहेगा। विजिबिलिटी 0 से 100 मीटर के बीच रह सकती है। कुछ इलाकों में बादल भी नजर आ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 05:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मौसम विभाग का रेड अलर्ट: अगले 48 घंटे रहे सावधान! कोल्ड वेव के साथ कोहरा की बारिश, इन जिलों में रहेगा व्यापक असर

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन जमकर होगी बारिश! मौसम विभाग ने इन जगहों पर जारी किया अलर्ट

after monsoon heavy rains continues for 13-14 december meteorological department issues alert for several cities
नोएडा

प्रसव पीड़ा हुई, महिला छत पर गई, बेटी के जन्म होते ही 20 फीट नीचे फेंका, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मां ने नवजात को छत से फेंका फोटो सोर्स- पत्रिका
नोएडा

भारत से दुबई और फिर स्टार्टअप्स में निवेश: 3000 करोड़ की धोखाधड़ी की पूरी कहानी

Fake company from birhana road took loan 3000 crore from this banks
नोएडा

8, 9 और 10 दिसंबर को तूफानी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

5 हजार लोग आकाश आनंद का भाषण सुनने आए, वो आए 10 मिनट में बिना बोले चले गए

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.