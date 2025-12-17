मौसम विभाग का रेड अलर्ट: अगले 48 घंटे रहे सावधान! कोल्ड वेव के साथ कोहरा की बारिश, इन जिलों में रहेगा व्यापक असर

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। घना कोहरा कई इलाकों में इस कदर छाया रहा कि सड़कों पर कुछ ही मीटर दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया। गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, प्रयागराज समेत करीब 50 जिले कोहरे की चपेट में रहे। जहां कई स्थानों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। सुबह के समय ओस की बूंदें हल्की बारिश जैसी महसूस हुईं। जिससे ठंड और ज्यादा चुभने लगी। तराई क्षेत्र के जिलों में पूरे दिन कोहरा छाया रहा। मंगलवार को इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। जहां न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयोध्या, लखीमपुर खीरी और बुलंदशहर जैसे जिलों में भी तापमान 8 डिग्री के आसपास रहा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और पछुआ हवाओं के चलते ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं। जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कोहरे के कारण सड़क हादसों में भी इजाफा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने 18, 19 दिसंबर को पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभाग में कोल्ड वेव के साथ घना कोहरा पड़ने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं तेज होंगी, जिससे तापमान और गिरेगा, हालांकि धीरे-धीरे कोहरे की तीव्रता कम होने की उम्मीद है।