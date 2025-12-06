5 हजार लोग आकाश आनंद का भाषण सुनने आए, वो आए 10 मिनट में बिना बोले चले गए

गौतमबुद्ध नगर स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बाबासाहेब को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, PC- Voiceofpavan X Handle
नोएडा : बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह मंडलों से करीब 5 हजार कार्यकर्ता हाथों में नीली झंडियां और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। सबको इंतजार था बसपा के युवा चेहरा और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के जोरदार भाषण का।
दोपहर 1:59 बजे आकाश आनंद पहुंचे। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, दो मिनट खामोशी से खड़े रहे और ठीक 2:09 बजे बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए। मंच पर माइक था, भीड़ नारे लगा रही थी, लेकिन आकाश ने कुछ नहीं कहा। हजारों लोग भाषण का इंतजार करते रह गए।
सुबह से खबर थी कि मायावती खुद नोएडा आएंगी, लेकिन बाद में उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वजह बताई कि उनकी सुरक्षा में लगने वाली भारी पुलिस फोर्स की वजह से दूर-दराज से आने वाले कार्यकर्ताओं को स्मारक से बहुत दूर रोक दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ही बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली में मायावती ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। बोलीं, 'दलित, आदिवासी, ओबीसी और शोषित समाज अब जातिवादी पार्टियों से उम्मीद छोड़ चुका है। ये लोग अब सत्ता की मास्टर-की हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विरोधी हर तरह से इन्हें शासक बनने से रोक रहे हैं। बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ कब आएंगे?' उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण (SSR) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपनी वोट की ताकत को पहचानें।
मायावती ने डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपये पर भी चिंता जताई और कहा, 'ये अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक और राष्ट्रहित का मामला बन चुका है। सरकार को गंभीर होकर कदम उठाने चाहिए।'
भीड़ में अफरा-तफरी के बीच 3 लोगों के iPhone चोरी हो गए। माइक से बार-बार अनाउंसमेंट किया गया, 'जिसके पास भी iPhone मिले, कृपया काउंटर पर जमा कर दें।' आखिर में हजारों कार्यकर्ता निराश लौटे। सब यही पूछ रहे थे, 'आकाश भैया आए तो थे, बोलते क्यों नहीं?'
