6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

5 हजार लोग आकाश आनंद का भाषण सुनने आए, वो आए 10 मिनट में बिना बोले चले गए

Noida News : बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। लगभग 5000 लोगों की भीड़ आकाश आनंद के भाषण का इंतजार करते रहे, लेकिन वह बिना कुछ बोले निकल गए।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 06, 2025

गौतमबुद्ध नगर स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बाबासाहेब को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, PC- Voiceofpavan X Handle

नोएडा : बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह मंडलों से करीब 5 हजार कार्यकर्ता हाथों में नीली झंडियां और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। सबको इंतजार था बसपा के युवा चेहरा और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के जोरदार भाषण का।

10 मिनट में निकल गए आकाश

दोपहर 1:59 बजे आकाश आनंद पहुंचे। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, दो मिनट खामोशी से खड़े रहे और ठीक 2:09 बजे बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए। मंच पर माइक था, भीड़ नारे लगा रही थी, लेकिन आकाश ने कुछ नहीं कहा। हजारों लोग भाषण का इंतजार करते रह गए।

मायावती ने दिल्ली आवास पर ही दी श्रद्धांजलि

सुबह से खबर थी कि मायावती खुद नोएडा आएंगी, लेकिन बाद में उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वजह बताई कि उनकी सुरक्षा में लगने वाली भारी पुलिस फोर्स की वजह से दूर-दराज से आने वाले कार्यकर्ताओं को स्मारक से बहुत दूर रोक दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ही बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी।

मायावती ने पूछा, 'अच्छे दिन कब आएंगे'

दिल्ली में मायावती ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। बोलीं, 'दलित, आदिवासी, ओबीसी और शोषित समाज अब जातिवादी पार्टियों से उम्मीद छोड़ चुका है। ये लोग अब सत्ता की मास्टर-की हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विरोधी हर तरह से इन्हें शासक बनने से रोक रहे हैं। बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ कब आएंगे?' उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण (SSR) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपनी वोट की ताकत को पहचानें।

रुपया गिरने पर भी साधा निशाना

मायावती ने डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपये पर भी चिंता जताई और कहा, 'ये अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक और राष्ट्रहित का मामला बन चुका है। सरकार को गंभीर होकर कदम उठाने चाहिए।'

3 आईफोन हो गए चोरी

भीड़ में अफरा-तफरी के बीच 3 लोगों के iPhone चोरी हो गए। माइक से बार-बार अनाउंसमेंट किया गया, 'जिसके पास भी iPhone मिले, कृपया काउंटर पर जमा कर दें।' आखिर में हजारों कार्यकर्ता निराश लौटे। सब यही पूछ रहे थे, 'आकाश भैया आए तो थे, बोलते क्यों नहीं?'

ये भी पढ़ें

बाबरी विध्वंस की रामविलास वेदांती ने बताई पूरी कहानी, बोले- मंच से लगा था ‘राम नाम सत्य है…’ का नारा
अयोध्या
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 05:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 5 हजार लोग आकाश आनंद का भाषण सुनने आए, वो आए 10 मिनट में बिना बोले चले गए

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एसटीएफ ने तोड़ा 100 करोड़ के स्कैम का जाल: एमबीए, सीएस और बैंकिंग प्रोफेशनलों की गैंग ने कई राज्यों में फैला रखा था नेटवर्क

noida stf busts 100 crore home loan scam builder bank fraud
नोएडा

मौसम की बड़ी उलटफेर! अगले 3‌ दिन भारी बारिश का इन इलाकों में अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले गैंग को STF ने दबोचा, 8 गिरफ्तार

नोएडा

Cold Wave Alert: अगले 48 घंटे में मौसम लेगा करवट, बढ़ेगी गलन कई संभाग में घना कोहरा, 4°C तक गिरेगा तापमान

Cold wave Alert
नोएडा

SIR की डेडलाइन करीब, नहीं पहुंच रहे बीएलओ; नोएडा में 60 पर FIR, बहराइच में दो सस्पेंड

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश...(photo-patrika)
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.