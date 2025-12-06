5 हजार लोग आकाश आनंद का भाषण सुनने आए, वो आए 10 मिनट में बिना बोले चले गए

दिल्ली में मायावती ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। बोलीं, 'दलित, आदिवासी, ओबीसी और शोषित समाज अब जातिवादी पार्टियों से उम्मीद छोड़ चुका है। ये लोग अब सत्ता की मास्टर-की हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विरोधी हर तरह से इन्हें शासक बनने से रोक रहे हैं। बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ कब आएंगे?' उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण (SSR) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपनी वोट की ताकत को पहचानें।