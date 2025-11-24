SIR की डेडलाइन करीब, नहीं पहुंच रहे बीएलओ; नोएडा में 60 पर FIR, बहराइच में दो सस्पेंड

UP cracks down on electoral roll negligence: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण के दौरान लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और पर्यवेक्षकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। नोएडा में अब तक 60 से अधिक BLO और सात पर्यवेक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जबकि बहराइच में दो BLO को निलंबित कर दिया गया है और एक BLO के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए जा रहे इस एक महीने के SIR अभियान में BLO को घर-घर जाकर फॉर्म वितरण, संग्रह और पुराने मतदाता सूची से मिलान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में इस चरण की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय की गई है।